Primo Maggio, Salis alla consegna Stelle al Merito: "Lavoro è dignità e democrazia"

Celebrazione del lavoro e del suo valore sociale oggi a Genova, dove la sindaca Silvia Salis è intervenuta alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica Italiana a 26 nuovi Maestri del Lavoro liguri.

Durante l’evento, ospitato nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, Salis ha sottolineato come "il lavoro rappresenti dignità, autonomia e partecipazione democratica", evidenziando il ruolo fondamentale di imprese e istituzioni nel garantirne qualità, sicurezza e stabilità. Un richiamo forte anche alla storia produttiva della città, tra tradizione portuale, industriale e artigiana, e alle sfide attuali legate alla trasformazione economica.

La sindaca ha ricordato le misure introdotte dal Comune, tra cui una retribuzione minima di 9 euro lordi negli appalti pubblici, ribadendo che "il denaro pubblico non può alimentare lavoro povero". Centrale anche il tema della sicurezza, con il progetto del "Passaporto di cantiere" per rafforzare formazione e controlli.

Nel suo intervento, Salis ha poi affrontato il nodo dell’industria cittadina, con un riferimento alla situazione dell’ex Ilva di Cornigliano, sottolineando la necessità di un piano industriale credibile che coniughi transizione ecologica, occupazione e continuità produttiva.

Spazio infine ai temi dei salari, del costo del lavoro e dell’occupazione femminile, definita "una grande questione democratica ed economica". La sindaca ha evidenziato l’importanza di servizi, welfare e conciliazione vita-lavoro per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le onorificenze ai nuovi Maestri del Lavoro, figure che – ha concluso Salis – "rappresentano un esempio di responsabilità e partecipazione alla vita democratica attraverso il lavoro ben fatto".



I premiati - Durante la cerimonia sono state consegnate le Stelle al Merito ai Neo Maestri. Massimo Bazzani dirigente di E-distribuzione S.p.A. di Genova; Laura Cappello Rizzarello dipendente di Leonardo S.p.A. Genova; Simona Casto dipendente di Grendi Holding S.p.A. di Genova; Rosanna Crimaldi dipendente di Leonardo S.p.A. di Genova; Alessandro Crucitta dipendente di Hitachi Rail STS S.p.A. di Genova; Bernardo De Luca in quiescenza, ex dipendente di Ansaldo Nucleare S.p.A. Genova; Maurizio Gatti dipendente di Leonardo S.p.A. Genova; Riccardo Majorana dirigente di Leonardo S.p.A. Genova; Bruno Porro dipendente di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Genova; Azadeh Reisian dipendente di Villa Montallegro S.p.A. Genova; Paolo Sassi dipendente di Hitachi Rail STS S.p.A. Genova; Stefano SIVORI, dirigente della Banca Passadore & C. S.p.A. di Genova; Massimo Sorlino, dipendente di Ansaldo Energia S.p.A. Genova; Giovanni Vallarino, dirigente di DNV Italy S.r.l. Genova. E ancora: Vania Ameghino dipendente della Federazione Regionale Coldiretti dell'Emilia Romagna; Attilio Dapelo dirigente di Fincantieri S.p.A. Genova; Donatantonio Pincione dipendente dell'Hotel Regina Elena S.r.l. di Santa Margherita Ligure (GE). Rossella Bacigalupi dipendente della Nuova Pignone S.r.l. Massa Carrara; Stefano Bianchi dipendente di FiberCop S.p.A. La Spezia; Emilio Risola in quiescenza, ex dirigente di Leonardo S.p.A. La Spezia. Pasquale Lanza dipendente di Coseva Società Cooperativa Camporosso (IM); Dario Ottonello ex dipendente di CEME Sp.A. Trivolzio (PV); Rosa Spataro in quiescenza, ex dipendente di Poste Italiane S.p.A. Savona; Fulvia Becco dirigente di Confartigianato Consorzio C.S.A. Centro Sviluppo Aziendale Savona; Quirico Blonda in quiescenza, ex dipendente, di O.I.T. S.r.l. "Villaggio dei Fiori" Sanremo; Maria Teresa Roncone in quiescenza, ex dipendente di Coseva Società Cooperativa Camporosso (IM).

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