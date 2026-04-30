Genova, divieti temporanei di balneazione a Santa Chiara, Vernazzola e via Flecchia
di Redazione
GENOVA - A seguito dell’esito sfavorevole delle analisi effettuate da Arpal in data 28 aprile, la sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti del litorale genovese:
- Santa Chiara: dal civ. n. 47 di via Capo di S. Chiara;
- Spiaggia Vernazzola: da Punta Molo Vernazzola a civ. n. 4 di Via Vernazzola;
- Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia.
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