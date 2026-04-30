Giunta itinerante nel Medio Levante, Salis: "Ok a skate park nei giardini Govi e centro federale beach volley ai Capo Marina”

Si è svolta, questa mattina, nella sede del Municipio VIII Medio Levante, in via Mascherpa, alla Foce, la riunione della sesta giunta itinerante.

«Con le giunte itineranti vogliamo portare sui territori ascolto, risposte e nuove progettualità - ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis - oggi abbiamo annunciato l'avvio dell'iter per la realizzazione dello skate park ai Giardini Govi, firmato dall'artista Koo Jeong A, a cui si affiancherà, grazie alla collaborazione con Friends of Genoa, un altro spazio dedicato allo skate, più adatto a bambini, ragazzi e famiglie. I lavori inizieranno nella prima metà del 2027. Sempre ai Giardini Govi, è pronto un piano per rinnovare l'illuminazione e aumentare le zone d'ombra. L'obiettivo è valorizzare uno spazio pubblico importante e renderlo sempre più polifunzionale, accessibile e all'altezza di una delle passeggiate più iconiche di Genova».

La sindaca ha poi anticipato un'ulteriore novità a tema sport: «Stiamo portando avanti le interlocuzioni con la Federazione Italiana Pallavolo per un centro federale di beach volley a Capo Marina, uno spazio che consentirebbe di organizzare manifestazioni di livello nazionale e internazionale».

«Il 27 maggio saremo in corso Italia per una giornata della cura dedicata a interventi mirati sulla passeggiata, grazie a un'azione congiunta tra Aster e Amiu - ha aggiunto Salis - verniciatura delle ringhiere, manutenzione straordinaria, pulizia a caldo delle piastrelle per eliminare le macchie, cura delle fioriere. Vogliamo dare un messaggio chiaro: più i luoghi sono curati, più i cittadini sono invogliati a rispettarli e a prendersene cura. E a breve porteremo la stessa iniziativa anche sulle passeggiate di Nervi e di Voltri».

Novità anche per l'area ex Mondo Bimbo, che entro fine anno vedrà la nascita di un'area cani. «Ora il piazzale è libero - ha spiegato Salis - e Autorità di Sistema Portuale si è resa disponibile a sostenere con 100 mila euro la realizzazione dell'area, che poi andrà in gestione al Comune».

Interventi importanti e attesi stanno per essere realizzati nella spiaggia libera ex Capo Marina: l'assessore al Demanio marittimo, Davide Patrone, ha anticipato che a metà maggio (dall'11 al 15) sarà avviata la riprofilatura della spiaggia, la prima sull'intero litorale genovese, con 65.000 euro di investimento, saranno ripristinati i servizi igienici (bagni, docce e sostituzione mattonelle ammalorate) e quelli per l'accessibilità alle persone disabili. Sarà affidata la gestione a Bagni Marina spa.

La giornata è iniziata con il saluto della sindaca di Genova, Silvia Salis, ai dipendenti del Municipio, poi, nella prima parte della mattinata, la riunione di giunta è stata dedicata all'illustrazione e approvazione dei provvedimenti.

Tra i provvedimenti, su proposta della sindaca Salis, di concerto con l'assessore al Decentramento amministrativo e alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione, Davide Patrone e con l'assessora all'Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Francesca Coppola, anche la delibera per l'adesione del Comune di Genova alla Carta della partecipazione pubblica.

Su proposta dell'assessora all'Ambiente e Sostenibilità, Silvia Pericu, è stata approvata l'adesione del Comune di Genova alla Comunità energetica rinnovabile (Cer) territoriale "Cermage – Cer metropolitana area Ge" in qualità di prosumer (produttore-consumatore).

Su proposta dell'assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, sono state approvate le Linee di indirizzo per la regolamentazione di entrata, uscita e permanenza nelle Zone a traffico limitato, attraverso l'ammodernamento dei varchi elettronici urbani e l'approvazione delle modifiche alla disciplina dell'accesso alle Ztl.

In apertura di incontro con la giunta municipale, sono stati approfonditi vari aspetti della prossima Adunata nazionale alpini, in programma dall'8 al 10 maggio a Genova, che avrà la Foce tra le location principali. La consigliera delegata alla 97ª Adunata, Vittoria Canessa Cerchi, e la Polizia Locale hanno illustrato le misure sulla mobilità e viabilità locale.

Tra i vari temi di interesse del territorio, l'assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha evidenziato che, con la riparametrazione del nuovo Bando Periferie, sono stati finanziati, con 160.000 euro, circa 30 eventi sul territorio, in particolare spettacoli in strutture del municipio, a partire dal Monastero di Santa Chiara a San Martino, che sarà valorizzato come luogo di cultura. Nella rassegna "Genova delle arti", il 19 giugno è in programma uno spettacolo gratuito nella chiesa romanica di Santa Maria del Prato.

Novità importanti anche sul fronte scolastico: la scuola infanzia Foce a settembre tornerà nella propria sede, restaurata con 1,650 di Pnrr, con quattro sezioni: dall'anno scolastico 2027-28 saranno aperte le iscrizioni anche nel nuovo nido da 60 posti realizzato al piano terra dell'ex Istituto Nautico.

L'assessora all'Ambiente, Silvia Pericu, ha annunciato che dal 25 maggio, dal Municipio Medio Levante partirà una sperimentazione di un nuovo e più efficace utilizzo dei cassonetti bilaterali: saranno allargate le 'bocche' della differenziata che saranno ad accesso libero, razionalizzate le piazzole liberando aree per la sosta, introdotto un servizio di tutoraggio in loco per spiegare l'utilizzo dei cassonetti. Inoltre, sarà avviato un servizio porta a porta spinto per i commercianti della zona e a breve, in piazza Dunant, saranno pronte e fruibili le postazioni interrate.

Sul fronte del welfare, l'assessora Cristina Lodi ha evidenziato che sui senza dimora presenti in particolare presso la chiesa dei Servi e sull'arenile, concluso con la Polizia Locale il censimento, è stato deciso dalla giunta il coinvolgimento di Serd e i servizi di salute mentale per una presa in carico delle persone refrattarie a essere supportate e aiutate dai servizi sociali.

Infine, su Baia degli Angeli, che sarà oggetto nel pomeriggio anche di un sopralluogo, l'assessore Patrone ha annunciato la necessità di un tavolo condiviso tra Comune e Municipio.

All'ora di pranzo, dopo il confronto tra giunta comunale e municipale, la sindaca e la presidente del Municipio, Anna Palmieri, hanno incontrato alcuni cittadini, individuati dalla stessa presidente, che porteranno all'attenzione dell'amministrazione diverse problematiche del territorio (Foce, Albaro, San Martino).

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati.

In particolare, la sindaca e la presidente del Municipio saranno alla Baia degli Angeli, Lungomare Lombardo ed ex Capo Marina e visiteranno alcuni stabilimenti balneari del Consorzio Stabilimenti Balneari corso Italia. In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: scuola d'infanzia Borgo Pila, scuola IC Foce, parco Villa Gambaro, giardini Govi, monastero di santa Chiara, Punta Vagno, zona chiesa santa Maria dei Servi, Waterfront e rotatoria uscita sopraelevata, piazza Palermo, Champagnat.

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