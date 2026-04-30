Cantieri, scolmatore e ztl: in Media Valbisagno s.o.s. traffico

Grandi disagi nei quartieri della Media Valbisagno a seguito dei numerosi cantieri relativi ai Quattro Assi di Forza e allo scolmatore del Bisagno, con il timore che a breve la situazione possa addirittura peggiorare nel caso dovesse essere introdotta una Zona a Traffico Limitato. Ai microfoni di Telenord la consigliera comunale Erika Venturini analizza la situazione e mette in luce l'eventuale margine di manovra da parte dell'amministrazione, per tutelare residenti e commercianti.

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