Genova, una scuola di politica per riscoprire partecipazione e impegno civile

Un risveglio popolare per tornare a fare politica e a impegnarsi direttamente. È questo l'intento di diverse associazioni presenti nel municipio Centro Est che, da qualche tempo, stanno lavorando a progetti e iniziative per favorire nuovamente la partecipazione e l'attività, parterndo dal basso, per arrivare magari ad incidere in decisioni importanti e a fornire un contributo importante al futuro della nostra comunità.

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