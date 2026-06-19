Università di Genova, nessun rettore eletto: si va al terzo turno tra Piana e Uccelli

Si dovrà attendere ancora per conoscere il nome del prossimo rettore dell’Università di Genova. Anche il secondo turno delle elezioni non ha infatti prodotto un vincitore, rinviando la decisione definitiva alla nuova consultazione in programma il 2 e 3 luglio.

A risultare nuovamente il candidato più votato è stato Michele Piana, che ha confermato il vantaggio già emerso nella precedente tornata elettorale. Il docente, tuttavia, non ha raggiunto il quorum necessario per l’elezione, rendendo inevitabile il ricorso a un terzo turno.

Alle sue spalle si è classificato Federico Uccelli, distanziato di 24 voti, in una competizione che resta aperta e che nelle prossime settimane entrerà nella fase decisiva. Da segnalare l’elevata partecipazione al voto da parte della comunità accademica, un dato che conferma il forte interesse per una scelta destinata a influenzare il futuro dell’Ateneo nei prossimi anni.

Il prossimo appuntamento elettorale sarà quindi decisivo per individuare il successore alla guida dell’Università di Genova, chiamato a raccogliere le sfide legate alla ricerca, all’innovazione, all’internazionalizzazione e al rapporto con il territorio. Nel frattempo, il confronto tra i due principali candidati proseguirà nel tentativo di conquistare il consenso necessario per raggiungere la maggioranza richiesta.

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