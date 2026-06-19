Genova, sabato in via Nizza i funerali di Edoardo Corrieri

Genova si prepara a dare l'ultimo saluto a Edoardo Corrieri, il giovane di 29 anni la cui morte ha profondamente colpito l'intera comunità cittadina. Dopo giorni di messaggi, testimonianze e manifestazioni di affetto, amici, parenti e semplici cittadini si ritroveranno per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Il primo momento di raccoglimento sarà il Rosario, in programma venerdì 19 giugno alle 17.30 nella chiesa di San Pietro alla Foce, in via Nizza. Nello stesso luogo, sabato 20 giugno alle 11.30, saranno celebrati i funerali, che si preannunciano molto partecipati. Attorno alla famiglia si è stretta in queste settimane una vasta rete di vicinanza e solidarietà, segno dell'impatto che la vicenda ha avuto ben oltre la cerchia degli affetti più stretti.

Sui social network e nei messaggi lasciati in queste ore emergono i ricordi di chi lo conosceva. Un ragazzo descritto come generoso, disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri e capace di trasmettere serenità con il suo sorriso. Parole che si ripetono nei racconti di amici e conoscenti e che restituiscono l'immagine di una persona molto amata.

La sua scomparsa ha scosso profondamente Genova, trasformando una tragedia individuale in un dolore condiviso. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia, ricordando non solo la giovane età di Edoardo, ma anche le circostanze che hanno portato alla sua morte e che hanno suscitato forte emozione nell'opinione pubblica.

Edoardo Corrieri è deceduto al Policlinico San Martino dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni gravissime. Era rimasto coinvolto nel drammatico episodio avvenuto in corso Italia, dove, secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori, sarebbe intervenuto per difendere alcune ragazze durante una situazione di tensione. Poco dopo sarebbe stato travolto da un'auto, riportando lesioni che si sono rivelate fatali.

Per la vicenda è indagato Vincenzo Rametta, l'uomo che si trovava alla guida della vettura. Dopo il decesso del ventinovenne, la Procura ha aggravato l'ipotesi di reato contestata, arrivando a configurare l'omicidio volontario. Saranno ora gli accertamenti giudiziari a chiarire con precisione dinamica e responsabilità.

Nel frattempo, però, la città si prepara a salutare Edoardo Corrieri con due momenti di preghiera e raccoglimento che rappresentano anche il segno tangibile di quanto la sua storia abbia lasciato un segno nella comunità genovese. Una comunità che oggi si stringe attorno ai suoi familiari nel ricordo di un giovane la cui scomparsa ha suscitato commozione e partecipazione ben oltre i confini del quartiere in cui viveva.

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