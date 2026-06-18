Lgnet, il contributo di Anci allo sportello itinerante

Luca Petralia, vicepresidente di Anci Liguria, approfondisce l'importanza e il valore del progetto Lgnet, confermando la sensibilità per temi sociali e per la difesa delle categorie più deboli. Una serie di servizi e di supporto che costituiscono un grande aiuto e che consentono di districarsi in momenti e situazioni difficili.

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