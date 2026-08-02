Imperia: "Un palamito per tutti", seconda edizione, Scajola: “Il mare senza barriere unisce sport, giovani e territorio”

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato alla seconda edizione di “Un palamito per tutti”, la manifestazione solidale organizzata dall’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia, società di pesca sportiva affiliata alla FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare giovani e ragazzi alla pesca da diporto attraverso la riscoperta delle tecniche tradizionali del palamito, una pratica antica profondamente legata alla cultura marinara del territorio. La giornata ha visto anche la partecipazione di un gruppo di ragazzi dell’ISAH, protagonisti di un momento dedicato all’inclusione, alla socialità e alla conoscenza del mare.

“Manifestazioni come Un palamito per tutti rappresentano un esempio concreto di come lo sport possa essere uno strumento di inclusione, educazione e valorizzazione delle nostre tradizioni – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. La pesca sportiva non è soltanto una disciplina, ma un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per il mare, la conoscenza del territorio e il valore della condivisione. Ringrazio l’A.P.S.D. Stella Maris, il presidente Guido Ascheri, la FIPSAS e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, capace di coniugare sport, ambiente e solidarietà attraverso un’esperienza di grande valore umano e sociale”.

“Grazie alla disponibilità dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia, alla collaborazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla presenza delle istituzioni locali e dell’assessore regionale Marco Scajola, si rinnova l’appuntamento con Un Palamito per tutti, manifestazione dedicata alle tradizioni marinare e alla valorizzazione della pesca sportiva – aggiunge il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia Guido Ascheri –. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di trasmettere ai giovani e ai partecipanti le emozioni e i valori legati alle antiche tecniche di pesca, patrimonio storico e culturale delle nostre coste”.

Alla manifestazione erano presenti anche il presidente dell’A.P.S.D. Stella Maris di Imperia Guido Ascheri, il vicepresidente della FIPSAS Claudio Nolli e il vice responsabile del Settore Pesca di Superficie Stefano Sarti.