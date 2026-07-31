Ass. Robotti a Telenord: "Amt ha pagato le aziende in subappalto, ma assurdo chiedere anticipi"
di Claudio Baffico
L'assessore comunale alla Mobilità Emilio Robotti chiude il discorso relativo al pagamenti di Amt alle aziende subappaltanti, ma non accetta la richiesta di anticipi. Tra i tanti temi affrontati in esclusiva a Telenord anche quello dell'ipotesi di ristabilire il servizio di Navebus, Taxibus, Drinbus e della Navetta del Lagaccio, e la sperimentazione, in Valbisagno, di poter utilizzare le linee extraurbane a scendere per gli yrnti da Prato a Molassana via Emilia.
Robotti affronta anche il tema delle difficoltà del servizio relativo all'entrata in vigore della fase 2 dell'orario estivo, con meno mezzi attivi sul territorio, ma anticipa che in futuro andrà ripensato per una serie di motivi legate soprattutto alle abitudini dei cittadini.
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