Genova, controlli della Polizia Locale sulla movida, da Corso Italia a Nervi: sanzionato locale al Righi per evento non autorizzato

Nuova operazione "Largo Raggio" della Polizia Locale di Genova nelle zone di Corso Italia, Priaruggia, Nervi e Righi. I controlli, effettuati nella serata di sabato 1° agosto, hanno interessato sia il presidio del territorio sia la verifica del rispetto delle norme da parte dei pubblici esercizi, con l'obiettivo di prevenire episodi di degrado urbano e garantire sicurezza nelle aree più frequentate durante il periodo estivo.

Nel corso dell'attività gli agenti hanno identificato e controllato 40 persone. Secondo quanto riferito dal Comune, non sono emerse particolari criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza urbana nelle zone monitorate.

L'intervento più rilevante ha riguardato un locale di via Costanzi, nel quartiere del Righi, dove la Polizia Locale è intervenuta in seguito a una segnalazione relativa alla musica nelle ore notturne. Durante il sopralluogo gli operatori hanno accertato lo svolgimento di un evento con intrattenimento danzante e ingresso a pagamento organizzato senza la necessaria autorizzazione. Per il gestore è scattata una sanzione per violazione dell'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell'ispezione sono stati inoltre avviati ulteriori accertamenti riguardanti il rispetto della normativa sulle emissioni sonore e la regolarità della struttura esterna utilizzata per ospitare la manifestazione.

I controlli hanno interessato anche un minimarket di via Casoni, un esercizio di somministrazione in via Sarfatti, nella zona di Quinto, e il baretto di Corso Italia. In questi casi non sono state riscontrate irregolarità.

Nel corso dell'operazione gli agenti hanno inoltre notificato una diffida a un locale di intrattenimento per la mancata esposizione dei prezzi, come previsto dalla normativa vigente, anche in questo caso a seguito di una segnalazione pervenuta agli uffici della Polizia Locale.

L'assessore comunale alla Polizia Locale e alla Sicurezza urbana, Arianna Viscogliosi, ha sottolineato: "L'operazione conferma il costante impegno della Polizia Locale nel presidio del territorio e nel controllo delle attività, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante il periodo estivo, al fine di garantire il rispetto delle regole e la serena fruizione degli spazi pubblici da parte di cittadini e visitatori. Le operazioni "Largo Raggio", infatti, consentono di svolgere contemporaneamente controlli diversi: sul territorio, sulle persone e sulle attività commerciali. Il tema dei locali è particolarmente importante, perché proprio da situazioni non regolari, come eventi non autorizzati, musica oltre i limiti o somministrazione di alcol, possono nascere disturbo per i residenti, degrado e problemi di sicurezza. Per questo continueremo con controlli mirati e costanti, soprattutto nelle aree più frequentate durante l'estate".

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