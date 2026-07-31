Frulio (Pres. Ponente) a Telenord: "Nel parco di villa De Mari un'area gioco inclusiva"

Il presidente del municipio Ponente Matteo Frulio, intervistato negli studi di Telenord, ha annunciato gli interventi che verranno svolti con i 300.000 euro del conto capitale ed è tornato sulla questione dei voltini di Pegli, rivelando importanti novità. Un accenno anche alla difficile situazione in Val Varenna, con i recenti episodi di microcriminalità che si sono registrati, ma la decisione di affidarsi ad interventi interforze lascia presagire risultati importanti e un ritorno a situazioni più sostenibili dagli abitanti.

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