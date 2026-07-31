Frulio (Pres. Ponente) a Telenord: "Nel parco di villa De Mari un'area gioco inclusiva"
di Claudio Baffico
Il presidente del municipio Ponente Matteo Frulio, intervistato negli studi di Telenord, ha annunciato gli interventi che verranno svolti con i 300.000 euro del conto capitale ed è tornato sulla questione dei voltini di Pegli, rivelando importanti novità. Un accenno anche alla difficile situazione in Val Varenna, con i recenti episodi di microcriminalità che si sono registrati, ma la decisione di affidarsi ad interventi interforze lascia presagire risultati importanti e un ritorno a situazioni più sostenibili dagli abitanti.
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