Mobilità in Val Polcevera, il comitato punta il dito contro la rotonda di via Semini: "Poco spazio per tir e mezzi pesanti"

(0:00) Ci troviamo in via Semini, alla rotonda di via Semini, che è un po' l'ingresso della zona di Ponte Decimo. (0:07) Siamo in compagnia di Stefano Cambiaso, che è il presidente del comitato Alta Val Polcevera, (0:15) che poi riunisce anche in un coordinamento tanti comitati di questa zona. (0:20) Intanto, buongiorno.

(0:20) Buongiorno a voi, siamo qua all'inizio di quella che è considerata la pista ciclabile, (0:31) che è stata abortata nell'ultimo anno per i fondi del PNRR. (0:39) Abbiamo fatto questo collegamento qua fondamentalmente perché riteniamo che questo luogo sia un po' rappresentativo (0:46) di come le istituzioni curano le opere pubbliche nuove nella nostra città. (0:57) Ci troviamo di fronte a una rotonda che è un'opera compensativa, o comunque accessoria, (1:05) all'insediamento della nuova Ecom che abbiamo a nostre spalle.

(1:10) È un'opera che probabilmente è stata realizzata al 100% da Sogegross (1:14) e come possiamo vedere in questa rotonda, che è servita più logicamente al supermercato (1:25) piuttosto che ai mezzi pesanti del coach che vedete passare alle nostre spalle, (1:30) servono per fare entrare i mezzi al cantiere, non servono alla popolazione. (1:35) Come vedete, quest'opera poi è stata anche realizzata con superficialità, (1:40) perché come potete vedere abbiamo i mezzi pesanti che rasentano questa isola (1:46) che è stata costruita, oserei dire male, perché chiude troppo la curvatura della rotonda (1:55) e quindi, come magari può farci vedere Filippo, alle nostre spalle (2:01) vediamo già che è stata già distrutta dal passaggio dei mezzi pesanti. (2:08) Vediamo delle mattonelle che sono rivelte perché è troppo piccola.

(2:12) Noi stamattina con Filippo guardavamo i mezzi che giravano, anche l'autobus il 63 (2:17) che logicamente passa da questa rotonda e passano a Pelo. (2:22) Noi siamo andati come coordinamento agli uffici comunali a segnalare queste cose, (2:27) anzi abbiamo anche portato un progetto di miglioria sia di queste particolari situazioni (2:35) sia della possibile modifica di questa pista ciclabile che è stata fatta senza realmente un senso adeguato. (2:47) Sì, per una ciclabile, perché già una ciclabile che passa da un lato all'altro della strada (2:52) in una strada molto trafficata sembra quasi più, e lo ha detto anche l'associazione dei ciclisti, (2:59) sembra quasi più un modo per eliminarli i ciclisti che un modo per favorire tutto quello che è la mobilità green.

(3:11) Parliamo della Superlavalle che è stata conclusa all'inizio di quest'anno, era un progetto PNRR. (3:20) Se poi avrete modo di osservare sono stati realizzati dei tranci e queste parti però sono totalmente discontinue (3:31) e sono state interrotte perché poi la popolazione visto come stavano realizzando i lavori (3:39) e visto come in una zona come vedete piena di traffico pesante ha ridotto totalmente la circolazione dei mezzi (3:47) che è diventata una strada pericolosa oltre che ipertrafficata quando prima una volta si riusciva (3:54) a raggiungere il centro città in maniera veloce. (3:58) Quindi noi viviamo anche una frustrazione da isolamento rispetto al centro città (4:04) quando si potevano gestire semplicemente le cose in maniera migliore.

(4:07) Noi non siamo contro la mobilità green, però deve essere fatta in maniera intelligente. (4:12) La pista delle città era nata come utilizzo della vecchia linea ferroviaria che parte da Trasta e va giù di verso. (4:23) Sta passando un mezzo pesante, uno dei tanti che passano tutti i giorni, anche perché qua c'è un cantiere.

(4:29) Invece parlando di green è un peccato vedere una rotonda abbandonata così (4:33) anche perché un'isola verde servirebbe anche dal punto di vista ecologico. (4:39) Noi ci siamo stupiti del fatto che al termine della realizzazione del collaudo (4:45) supponiamo con il comune di questa rotonda, oltre a essere stata costruita e progettata male, (4:52) non è stata piantumata. (4:54) Io l'ho segnalato, gli uffici comunali hanno detto che non erano già nella convenzione (4:58) il fatto che la rotonda e le aiuole corrispondenti fossero piantumate da chi l'ha costruite (5:04) e loro l'hanno appena tagliata, ma c'era una selva totalmente insensata (5:14) e non c'è mai stata messa nessun tipo di piantumazione come è stato fatto in altri luoghi.

(5:20) Io gli ho detto che qualcuno deve pur farla questa cosa perché da proprio l'esempio della sciatteria (5:29) con cui vengono realizzati i lavori in questa città. (5:32) Katia se hai una domanda, Stefano Cambiaso ti ascolta e poi facciamo un cambio ospite. (5:38) Abbiamo visto un po' quella che è la situazione e quelle che sono anche delle osservazioni e delle denunce (5:43) perché effettivamente far passare una pista ciclabile da una parte all'altra della strada (5:47) non è proprio un simbolo di sicurezza e quindi non può essere così garantita ai ciclisti (5:56) e poi anche il calcolo di quelle che sono le curve per una corretta immissione nella rotonda (6:07) senza saltire poi su quello che è il centro della rotonda e quindi senza rovinarla (6:12) ma poi anche l'uscita, quindi la prima uscita della rotonda che si stringe e stringe la corsia (6:18) sono tutte cose che raccontano di come forse i calcoli non siano stati fatti proprio ad arte.

(6:25) E allora cosa si può chiedere? Cosa chiedete voi per correggere queste situazioni? (6:34) Noi abbiamo presentato proprio un pamphlet di idee agli uffici comunali, all'assessore roboti (6:45) per cercare di essere ovviamente collaborativi e di aiutare l'amministrazione. (6:51) Una delle prime cose che ci hanno detto gli uffici comunali quando ci siamo visti (6:54) ci hanno segnalato l'assenza o la mancanza di abbastanza tecnici, ingegneri, architetti (7:02) per quel tipo di ufficio che sappiamo benissimo essere molto sollecitato perché la nostra città (7:09) come tutte le città principali ha bisogno di trasformazioni e le trasformazioni devono essere gestite (7:15) e per essere gestite bene devono necessariamente esserci dei tecnici che sanno, hanno tempo, (7:21) hanno quantità e hanno interesse a lavorare bene per il bene comune alla città. (7:27) Noi per cercare di essere collaborativi gli abbiamo portato questo pamphlet di idee (7:32) alcune realizzabili a breve termine con un budget bassissimo, modifiche tipo la curvatura di questo coso (7:40) che basta fondamentalmente fare un lavoro di rimozione di una parte piuttosto che altre cose (7:48) da nord a sud e poi un'altra serie di idee invece da pianificare perché poi la pianificazione è importante (7:58) io capisco che gli eletti hanno una scadenza ma è importante che chi passa dagli uffici comunali (8:08) dagli assessorati non lavori solo per se stesso ma lavori per il futuro della città (8:13) e quindi serve un po' di visione, serve un po' di prospettiva anche tutte queste serie di trasformazioni (8:19) che ci sono in Valpolcevera.

Logicamente sono molto appetite perché sono gli unici spazi della città (8:26) dove poter reinsediare delle cose, noi non siamo contrari a priori però vogliamo che siano gestite (8:32) che se la Valpolcevera dà degli spazi alla città, la città in qualche modo gli restituisca (8:41) banalmente attenzione nel fare quelle cose che servono per fare in modo che gli abitanti (8:47) della Valpolcevera possano vivere in maniera decorosa. (8:50) Grazie Stefano Cambiaso, io volevo introdurre anche il vicepresidente dello stesso comitato (8:57) che ci parla un po', eccolo qua, siamo in compagnia di Nicolás Fresu con cui ci spingiamo un po' più in là (9:04) perché c'è un altro problema legato alla mobilità, quello della SP4. (9:08) Sì, la SP4 che è quella che noi chiamiamo volgarmente in questa zona la strada di Santa Marta (9:14) che è stata chiusa per molti anni per i lavori legati al Terzo Valico, soprattutto è da poco (9:19) è riaperto tra fine aprile e inizio maggio, anche grazie alle pressioni e agli interventi dei cittadini (9:26) e ci metto anche noi come comitato al Travalpolcevera che ci siamo costituiti a febbraio (9:32) e abbiamo subito utilizzato questa strada provinciale come nostro cavallo di battaglia.

(9:38) Questa è un'arteria fondamentale per il nostro territorio, soprattutto per chi abita a nord di Campomorone (9:43) perché permette per andare verso il centro di bypassare gli abitati di Campomorone e di Monte Decimo (9:50) e ci auguriamo possa permetterlo anche ai mezzi pesanti nei prossimi mesi quantomeno (9:55) perché siamo particolarmente fortunati perché vediamo quanti tir passano su queste strade (10:05) e purtroppo negli ultimi anni Monte Decimo ha pagato anche in termini di vite umane (10:12) nel senso che ci sono stati due investimenti che sono costati la vita a due pedoni (10:17) quindi ci auguriamo che si possa intervenire anche in questo senso. (10:22) I tir chiaramente causano inquinamento ambientale, inquinamento acustico, anche inquinamento a livello di polveri. (10:31) Su questo devo dire che una persona molto attenta sul territorio è stato il comandante della polizia locale di Campomorone (10:38) che è il Dottor Delfino che si è attivato con tutte le aziende che operano nel settore soprattutto del Terzo Valico (10:44) chiedendo alle aziende di lavare quantomeno i mezzi prima di fuoriuscire dai cantieri (10:50) e questo seppur in parte c'è sempre chiaramente da poter migliorare.

(10:55) Per evitare la diffusione di polveri. (10:57) Per evitare soprattutto la diffusione di polveri. (10:59) Abbiamo lavorato molto anche quando io ero consigliere comunale a Campomorone, seppure in Orazza.

(11:05) Quindi ci auguriamo che si possa intervenire anche da questo punto di vista. (11:11) Quello che manca secondo me, come ho sentito che ha anche anticipato prima Stefano, (11:16) è una visione a 360 gradi del territorio (11:19) perché su un territorio come questo che ha dato tanto, soprattutto anche in termini di viabilità, (11:25) secondo me adesso sarebbe il momento di invertire il trend e di ricevere qualcosa invece di dare continuamente. (11:32) Ad esempio secondo me su un territorio martoriato dal punto di vista della viabilità (11:37) la prima cosa da fare potrebbe essere ad esempio potenziare il trasporto pubblico.

(11:42) Anche se noi adesso andassimo a fare un giro in stazione e guardassimo il tabellone della stazione di Ponte Decimo (11:48) probabilmente ci metteremo a piangere perché soprattutto d'estate per lavori di potenziamento, (11:54) una roba che sento dire da 30 anni ma in realtà poi i trasporti funzionano sempre peggio, non è mai stato fatto nulla. (12:01) Quindi mi auguro che la politica si sieda a un tavolo a prescindere dal colore politico. (12:05) Noi come Comitato non ci interessa la destra, la sinistra, il centro, (12:10) altrimenti ci saremmo iscritti a un partito come singoli o avremmo fondato una lista civica.

(12:14) Allora a noi interessa lavorare con la politica che sia di destra, di sinistra, di centro (12:18) per fare cose importanti per il territorio e per far crescere il nostro territorio (12:23) che ci tengo a ribadirlo fino a questo momento ha pagato tanto, ha dato tanto e in cambio non ha mai ricevuto nulla. (12:29) Allora grazie anche a Nicola Sfreso io do la linea allo studio. (12:33) Grazie, grazie a te Filippo e ai tuoi ospiti perché abbiamo fatto veramente il punto sui tanti aspetti (12:40) legati appunto a quelle che sono delle perplessità su quella che è la zona dell'Alta Balpolcevera.

(12:46) Abbiamo fatto un focus sia su quello che è il tema anche proprio della viabilità (12:50) ma anche quanto detto proprio dall'ultimo ospite in collegamento Stefano Cambiaso (12:55) è un territorio che ha sempre dato tanto anche proprio per la funzione che ha la zona di Ponte Decimo (13:03) in relazione a tutta la città e ai diversi snodi e adesso però è anche giusto (13:07) porre l'attenzione su questi territori per fare in modo che ci sia anche un ricevere (13:13) un ricevere le attenzioni, un ricevere le cure, un ricevere anche tutta una serie di misure (13:18) che possano essere migliorative in termini di qualità non solo di traffico e di viabilità (13:23) ma proprio di vivibilità per i residenti della zona. (13:27) Abbiamo sentito come a volte anche una piccola attenzione possa fare la differenza (13:32) banalmente anche il chiedere ai mezzi che escono dai cantieri di essere lavati (13:35) prima di mettersi nella viabilità, ecco questo può essere un'accortezza (13:41) che può fare la differenza poi in termini proprio di diffusione delle polveri (13:46) e quindi immaginate applicare tante altre misure che alla fine hanno costi relativamente contenuti (13:52) ma che possono fare poi la differenza proprio su quello che è l'impatto (13:56) anche in termini proprio di percezione degli spazi e quindi in questo caso della zona dell'alta Valpolcevera (14:04) quindi sicuramente torneremo a parlarne. (14:07) Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità perché continuiamo a portare alla luce (14:12) e all'attenzione di tutti voi quelle che sono le vostre segnalazioni con il lavoro della nostra redazione.

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