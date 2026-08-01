Tragedia all'alba alla stazione di Albisola, 24enne muore travolto da un treno. La vittima è Simone Scarrà

Un tragico incidente si è verificato nelle prime ore del mattino alla stazione ferroviaria di Albisola, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 24 anni, residente a Genova, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. La vittima è Simone Scarrà.

L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il giovane si trovava in Riviera insieme ad alcuni amici per una serata in discoteca. Al termine della serata, parte del gruppo aveva già raggiunto la stazione per prendere il treno, mentre il 24enne e un amico si erano attardati.

Una volta arrivati in stazione, l'amico si sarebbe allontanato per pochi minuti per andare a comprare della focaccia. Al suo ritorno ha trovato diverse persone radunate attorno a un corpo e poco dopo ha riconosciuto il suo amico.

Le indagini, affidate ai carabinieri e alla Polfer, sono ancora in corso, ma l'ipotesi che al momento appare più probabile è quella di un drammatico incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sembrerebbero infatti mostrare il giovane troppo vicino ai binari mentre un treno era in transito. Il convoglio lo avrebbe colpito, scaraventandolo all'indietro fino a farlo impattare contro una panchina presente sul marciapiede.

La violenza dell'urto è stata devastante. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Albisola, l'automedica del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le gravissime lesioni riportate nell'impatto non gli hanno lasciato scampo.

L'episodio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. Per consentire gli accertamenti disposti dall'Autorità giudiziaria, il traffico dei treni è stato sospeso intorno alle 5.30 tra Savona e Cogoleto, con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per diversi collegamenti regionali e Intercity. La circolazione è poi ripresa regolarmente intorno alle 9.30.

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