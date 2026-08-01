Genova ancora nella morsa del caldo: bollino rosso domenica 2 e lunedì 3 agosto

Il bollino arancione per il caldo emanato dal ministero della Salute in Liguria da domani a lunedì salirà a rosso con temperature massime percepite a metà giornata in aumento tra 36 e 37 gradi derivanti dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa. In allerta i servizi sanitari e sociali.

La rete di monitoraggio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) nella giornata di ieri ha registrato la temperatura minima della notte di 15.5 gradi a Pratomollo nel Comune di Borzonasca (Genova) e a Sassello (Savona) segnalando alle 11:25 come valore più elevato fin qui registrato 33.7 gradi a Rocchetta Nervina (Imperia).

La Protezione civile invita a non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. In Liguria è attivo il numero verde regionale 800 593 235, gratuito e attivo tutti giorni dalle 8 alle 20 per l'orientamento, l'informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini in modo da evitare che le persone fragili possano essere sottoposte al rischio delle ondate di calore.

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