Genova e Liguria nella morsa del caldo: afa, notti roventi e nessuna tregua per tutta la settimana

La quarta ondata di calore dell’estate raggiunge in queste ore la massima intensità e anche la Liguria si prepara a vivere una settimana all’insegna del caldo intenso. Secondo i meteorologi, la fase rovente non lascerà spazio a una vera tregua almeno fino ai prossimi giorni, con temperature elevate soprattutto nelle aree urbane e valori notturni ancora molto alti.

In città come Genova il caldo sarà particolarmente percepibile per l’effetto combinato tra temperature, umidità e scarso ricambio d’aria. I valori potranno avvicinarsi ai 40 gradi nelle zone più esposte e nelle aree interne della regione, mentre lungo la costa il clima resterà caratterizzato da afa persistente.

A rendere più difficile la situazione contribuisce anche il riscaldamento del Mar Ligure: le temperature superficiali dei mari italiani sono quasi ovunque oltre i 28 gradi, ben sopra la media del periodo. Un mare così caldo limita il sollievo garantito dalle brezze marine e mantiene elevate anche le temperature durante la notte, rendendo più difficoltoso il recupero fisico dopo le giornate torride.

Il quadro meteorologico resterà dominato dall’anticiclone, con prevalenza di sole e caldo intenso. Possibili soltanto locali episodi di instabilità, soprattutto nelle zone montane, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e, più in generale, lungo i rilievi.

Gli ultimi aggiornamenti indicano una possibile maggiore variabilità a partire dall’8 agosto, con qualche temporale in più soprattutto sulle regioni settentrionali, ma si tratta di una tendenza ancora da confermare.

Per la Liguria, quindi, si prospettano ancora diversi giorni di caldo persistente: attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata, nelle aree urbane più densamente costruite e per le fasce più vulnerabili della popolazione.

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