La Spezia, Palio del Golfo: Portovenere vince dopo 49 anni. Peracchini: "Ancora una volta successo corale della nostra comunità"

l Portovenere torna sul gradino più alto del Palio del Golfo dopo 49 anni. La borgata si aggiudica la 101ª edizione della storica competizione al termine di una gara combattutissima, decisa soltanto negli ultimi metri dopo un entusiasmante testa a testa con Canaletto e Fezzano. Per tutta la finale i tre equipaggi restano racchiusi in pochi metri, transitando praticamente affiancati anche all'ultima boa. Solo nello sprint conclusivo il Portovenere trova l'allungo decisivo, tagliando il traguardo davanti al Canaletto e al Fezzano e facendo esplodere la festa della borgata.

L'ordine d'arrivo della gara Senior vede quindi Portovenere al primo posto, Canaletto al secondo e Fezzano al terzo. Per il Portovenere si tratta di un successo storico, che interrompe un digiuno lungo quasi mezzo secolo. «Da quasi cinquant'anni non vincevamo. Nessuno ha mollato e abbiamo combattuto fino all'ultimo», commentano a caldo dall'equipaggio vincitore. Per il Canaletto resta invece l'amarezza di un'altra piazza d'onore al termine di una prova di altissimo livello.

Nella gara femminile è invece il Fossamastra a confermarsi protagonista, conquistando il secondo Palio consecutivo dopo il successo del 2025. La borgata precede di misura il Canaletto, secondo, mentre il Portovenere completa il podio con il terzo posto. Dopo la verifica della pesa, i giudici omologano il risultato e può iniziare la festa del Fossamastra, accolto dall'entusiasmo di tutta la borgata.

Ad aprire il programma della giornata era stata la gara riservata agli Juniores, vinta dal Fezzano, protagonista di una prova equilibrata e combattuta che gli ha permesso di conquistare il primo Palio della domenica.

Come da tradizione, la manifestazione è stata preceduta dalla sfilata delle borgate e dalla commemorazione dei caduti del mare, con la deposizione della corona di fiori da parte del Portovenere e un momento di raccoglimento seguito da migliaia di spettatori. La Passeggiata Morin e tutto il Golfo hanno fatto da cornice a una giornata di grande partecipazione, con il pubblico assiepato lungo la costa e numerose imbarcazioni in mare per seguire le gare.

A rendere ancora più spettacolare l'evento hanno contribuito anche le esibizioni degli incursori della Marina Militare, con l'atterraggio in mare con il paracadute, e il sorvolo dell'elicottero del Maristaeli Luni.

"«Il Palio è una festa che appartiene a tutte le borgate e a tutto il Golfo dei Poeti. Dietro questa giornata - commenta il sindaco Pierluigi Peracchini - c'è il lavoro e l'impegno di un intero anno: vedere tanti ragazzi allenarsi con passione e affrontare sacrifici, anche dal punto di vista economico, per arrivare pronti a questo appuntamento è davvero motivo di grande emozione".

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