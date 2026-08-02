Piano pandemico della Liguria, Matteo Bassetti nominato coordinatore scientifico del gruppo tecnico-sanitario

La Regione Liguria ha affidato al professor Matteo Bassetti il coordinamento scientifico del Gruppo tecnico-sanitario incaricato di aggiornare il Piano pandemico regionale.

La nomina arriva dopo l'insediamento del gruppo di lavoro, avvenuto il 13 luglio, e la successiva costituzione dell'organismo chiamato a rivedere e aggiornare le strategie regionali per la gestione di eventuali future emergenze sanitarie.

Contestualmente, su richiesta del Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di indicare tre rappresentanti per il Coordinamento Interregionale dell'Area Prevenzione e Sanità Pubblica, la Liguria ha designato lo stesso professor Bassetti quale proprio candidato.

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