Piano pandemico della Liguria, Matteo Bassetti nominato coordinatore scientifico del gruppo tecnico-sanitario
di R.S.
La nomina arriva dopo l'insediamento del gruppo di lavoro, avvenuto il 13 luglio, e la successiva costituzione dell'organismo
La Regione Liguria ha affidato al professor Matteo Bassetti il coordinamento scientifico del Gruppo tecnico-sanitario incaricato di aggiornare il Piano pandemico regionale.
La nomina arriva dopo l'insediamento del gruppo di lavoro, avvenuto il 13 luglio, e la successiva costituzione dell'organismo chiamato a rivedere e aggiornare le strategie regionali per la gestione di eventuali future emergenze sanitarie.
Contestualmente, su richiesta del Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di indicare tre rappresentanti per il Coordinamento Interregionale dell'Area Prevenzione e Sanità Pubblica, la Liguria ha designato lo stesso professor Bassetti quale proprio candidato.
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