Waterfront, approvato il progetto per il completamento della Casa della Vela: terrazza pubblica da 1.600 mq e pannelli fotovoltaici

La Giunta comunale di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di completamento della Casa della Vela, uno degli interventi previsti nell’ambito del più ampio sviluppo del Waterfront di Levante.

La delibera, proposta dall’assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Opere strategiche Massimo Ferrante, prevede uno stanziamento di 500mila euro destinato alla copertura dell’edificio e alla realizzazione di una nuova terrazza pubblica.

Il progetto punta alla creazione di uno spazio aperto alla cittadinanza di circa 1.600 metri quadrati, caratterizzato da una pavimentazione in pietra naturale e da una grande area panoramica pensata per la fruizione pubblica. Sulla terrazza sarà inoltre installata una pergola in acciaio, progettata per integrare pannelli fotovoltaici e contribuire alla produzione di energia sostenibile.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Ferrante, l’intervento rappresenta un passaggio significativo nel completamento del Waterfront di Levante, non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche in termini di riqualificazione urbana e creazione di nuovi spazi di socialità.

“Non parliamo solo della copertura di un edificio, ma della creazione di un nuovo spazio di socialità: una terrazza panoramica di 1.600 metri quadri interamente restituita ai cittadini e ai visitatori”, ha spiegato Ferrante, sottolineando inoltre come l’utilizzo di materiali come la pietra naturale e l’integrazione di pannelli fotovoltaici rispondano ai criteri di sostenibilità ambientale ormai centrali nella progettazione delle opere pubbliche.

L’intervento si inserisce nel quadro delle trasformazioni in corso nell’area del Waterfront di Levante, con l’obiettivo di valorizzare il fronte mare e ampliare gli spazi accessibili al pubblico, combinando architettura, fruizione urbana e innovazione energetica.

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