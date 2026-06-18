Villetta Dinegro: cambio di rotta su sicurezza e decoro pubblico

L'assessore alla Sicurezza del municipio Centro Est Maria Michela Tacchini, ai microfoni di Telenord, affronta il tema di Villetta Dinegro, alla luce della tragedia avvenuta lo scorso 30 maggio con la morte di Pietro Signor, e della commissione a cui hanno preso parte anche assessori comunali. Diversi i temi sul tavolo per cercare di contrastare l'insicurezza e il degrado.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.