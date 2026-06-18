Leivi, sabato e domenica la "Festa dell'olio d'oliva 2026": tradizione e alta tecnologia

Si è tenuta oggi, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, la conferenza stampa di presentazione della "Festa dell'Olio di Oliva 2026" che si terrà a Leivi sabato 20 e domenica 21 giugno. Presenti all'evento, il sindaco di Leivi, Gabriele Pisani, l'Assessore all'agricoltura, Alessandro Piana, l'Assessore Regionale al Turismo, Luca Lombardi, Cia Liguria, iit, oltre alle varie aziende presenti alla festa, tra cui Alma vision droni & robotics e messer manuelin.

Il 20 e 21 giugno saranno due giorni tra eccellenze gastronomiche regionali, laboratori per famiglie, un ricco buffet gratuito e le straordinarie innovazioni scientifiche di IIT e Università di Genova. Nella suggestiva cornice di San Bartolomeo di Leivi, si accenderanno i riflettori sulla nuova attesissima edizione della "Festa dell’Olio di Oliva 2026". Un appuntamento storico che quest'anno unisce il profondo rispetto per le tradizioni rurali a un'inedita e straordinaria finestra sul futuro tecnologico applicato all'agricoltura.

Organizzata dal Comune in stretta sinergia con la Pro Loco di Leivi, la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, la manifestazione gode del prestigioso patrocinio e contributo di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, oltre al fondamentale supporto della Società Economica di Chiavari e della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) e di Coldiretti.

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