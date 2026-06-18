One stop shop: lo sportello diurno multifunzionale per garantire supporto

Uno sportello diurno multifunzionale per dare supporto a chi ne ha più bisogno, e in particolare alle persone straniere. Questa la finalità di One Stop Shop, come sottolinea ai microfoni di Telenord Angelo Delbene. Tra le principali novità, quella relativa ad una figura competente in ambito immobiliare, per cercare di trovare soluzioni a coloro che stanno convivendo con il problema della casa.

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