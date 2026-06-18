Turismo industriale e nuove prospettive. Il Porto Antico cambia pelle

La capacità del Porto Antico di Genova, e una delle sue principali risorse, è quella di rinnovarsi continuamente. Lo conferma l'iniziativa che strizza l'occhio al turismo industriale e che consente di cavalcare un settore apparentemente di nicchia, ma in realtà in grande espansione. Una nuova frontiera che lascia presagire ad un futuro ancora più florido.

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