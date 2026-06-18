Lgnet, lo sportello itinerante per l'integrazione e l'ascolto

Continua il viaggio del camper di Lgnet, lo sportello itinerante che consente alle persone straniere di orientarsi tra burocrazia e servizi. Un'iniziativa che sta riscuotendo grande successo e che costituisce un supporto importante a chi spesso si trova ai margini e disorientato. Ad entrare nei dettagli, ai microfoni di Telenord, l'assessore comunale ai Servizi Sociali Cristina Lodi.

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