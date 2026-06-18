Olly conquista il “Ferraris” 22 anni dopo Vasco Rossi e annuncia il suo primo tour negli stadi per il 2027

GENOVA – Una serata destinata a entrare nella storia recente della città. Si è conclusa la prima delle tre date di Olly allo stadio Luigi Ferraris, che torna a ospitare un grande concerto 22 anni dopo lo show di Vasco Rossi.

Fin dal mattino centinaia di fan si erano radunati nei pressi dello stadio, arrivando da tutta Italia per assistere all’evento. In circa 30mila hanno riempito tribune e prato per il debutto del cantautore genovese nella sua città, trasformando Marassi in una grande festa a cielo aperto.

Olly ha anche speso parole emozionanti per Elisa Bozzano, ragazza di 25 anni rimasta coinvolta nell'incidente mortale in via Perlasca: “Una ragazza che doveva essere qui con noi al concerto, Elisa, ha avuto un incidente ieri. E se è vero che di solito in questi casi si fa un minuto di silenzio quando una persona viene a mancare, peraltro in un modo così improvviso, io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima…quindi la nostra cura stasera sarà la musica. Un bacio alla famiglia e alla sorella che ho sentito oggi e quindi adesso ci cantiamo un po’ di canzoni qui al tavolo”.

Olly ha anche annunciato il suo primo tour negli stadi per il 2027: Trieste, Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova.

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