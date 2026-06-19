Amt, Metropolitana di Genova: entrano in servizio due nuovi treni Hitachi Rail

La flotta della metropolitana di Genova si arricchisce di due nuovi treni di quarta generazione realizzati da Hitachi Rail. Con il loro ingresso in servizio salgono a nove i convogli di ultima generazione già operativi sulla linea, mentre il completamento della fornitura dei 14 treni previsti è atteso entro ottobre 2026.

L’investimento complessivo ammonta a 70 milioni di euro ed è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I nuovi convogli possono trasportare fino a 290 passeggeri ciascuno e, viaggiando in doppia composizione, raggiungere una capacità di 580 persone.

I treni sono dotati di tecnologie avanzate per la guida assistita e automatica, sistemi di comunicazione e informazione ai passeggeri, climatizzazione integrale e videosorveglianza di ultima generazione. Progettati con materiali sicuri e riciclabili, garantiscono inoltre maggiore comfort, affidabilità ed efficienza operativa.

Secondo Comune di Genova e AMT, il rinnovo della flotta consentirà di aumentare la capacità di trasporto, migliorare la frequenza delle corse e ridurre l’età media dei mezzi, che passerà da 18,5 a 9,8 anni, rendendo quella genovese una delle flotte metropolitane più moderne del Paese.

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