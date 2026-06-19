Fondocasa cresce e rilancia: “AGAIN” per raddoppiare rete e rafforzare il network

Fondocasa si racconta come una realtà in continua evoluzione, capace di coniugare una storia radicata nel settore immobiliare con una visione orientata al futuro. A illustrarne identità, prospettive e ambizioni è Roberto Perego, amministratore delegato del Fondocasa Network, intervenuto alla trasmissione Liguria Live di Telenord.

Il network, nato alla fine degli anni Ottanta, si è progressivamente strutturato come una rete di agenzie e professionisti che operano sul territorio con un modello condiviso, puntando su formazione, servizi integrati e innovazione organizzativa. Un percorso di crescita che ha permesso al gruppo di consolidare la propria presenza e di adattarsi ai cambiamenti del mercato immobiliare.

Nel suo intervento, Perego ha sottolineato come Fondocasa rappresenti oggi una realtà dinamica, costruita su una visione imprenditoriale che mette al centro le persone, le competenze e la capacità di fare rete. L’esperienza del network viene raccontata anche attraverso le testimonianze e le voci dei protagonisti che ogni giorno contribuiscono al suo sviluppo, dai professionisti del settore agli operatori delle diverse sedi.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare ulteriormente la struttura, investendo su innovazione tecnologica, servizi per i clienti e percorsi di crescita professionale, con l’ambizione di consolidare il ruolo del gruppo nel panorama immobiliare italiano e guardare alle nuove sfide del mercato con strumenti sempre più evoluti.

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