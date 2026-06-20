Autostrade: entra in vigore il piano estivo con una riduzione dei cantieri

Per chi si prepara a raggiungere la Riviera ligure nelle prossime settimane arriva una novità destinata a cambiare sensibilmente la circolazione lungo l’autostrada A12. Da oggi entra infatti in vigore il nuovo piano estivo di alleggerimento dei cantieri, concordato tra Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e società concessionarie, con l’obiettivo di ridurre i disagi durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

La misura punta a garantire una maggiore fluidità del traffico nelle ore diurne, quando migliaia di automobilisti, pendolari e turisti si spostano verso le località della Riviera e le Cinque Terre. La sospensione delle lavorazioni più impattanti resterà operativa fino alla conclusione del Salone Nautico di Genova, prevista per il 7 ottobre. Tuttavia, se durante il giorno le restrizioni saranno notevolmente ridotte, nelle ore notturne proseguiranno gli interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture, con chiusure e limitazioni che interesseranno diversi tratti dell’autostrada.

Nel segmento compreso tra Genova Est e Sestri Levante, gestito da Autostrade per l’Italia, i cantieri che comportano riduzioni di carreggiata o deviazioni del traffico vengono sospesi per tutta la stagione estiva. Le corsie torneranno completamente disponibili in entrambe le direzioni di marcia, favorendo una circolazione più scorrevole soprattutto nei punti tradizionalmente più congestionati come Rapallo e Chiavari.

Situazione diversa nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina, affidato a Concessioni del Tirreno. Qui sono in corso importanti opere di adeguamento delle gallerie e sostituzione delle barriere di sicurezza. Fino alla fine di luglio alcuni allestimenti di cantiere rimarranno presenti, in particolare lungo la carreggiata in direzione Genova. Durante il giorno, però, i lavori verranno sospesi e saranno mantenute aperte sia la corsia di marcia sia quella di sorpasso, seppur con un lieve restringimento della carreggiata. Dal 27 luglio al 14 settembre è prevista la completa rimozione delle installazioni temporanee, con l’eliminazione di ogni limitazione diurna.

Se durante il giorno la situazione appare destinata a migliorare sensibilmente, nelle ore serali e notturne resteranno attive numerose attività di manutenzione. Per consentire verifiche strutturali, interventi nelle gallerie e opere di consolidamento, verranno programmate chiusure a rotazione prevalentemente tra il lunedì e il venerdì, nelle fasce orarie comprese tra le 22 e le 6 del mattino.

I provvedimenti più rilevanti interesseranno alcuni tratti gestiti da Autostrade per l’Italia, dove potranno essere temporaneamente chiuse intere porzioni di autostrada tra Genova Nervi, Recco, Rapallo, Lavagna e Sestri Levante. In questi casi i veicoli saranno obbligati a uscire al casello precedente e proseguire lungo la Strada Statale 1 Aurelia, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

Particolare attenzione dovranno prestare gli autotrasportatori. A Rapallo, infatti, il percorso alternativo presenta limitazioni specifiche per i mezzi pesanti, con un limite di altezza fissato a quattro metri e il divieto di transito per i veicoli superiori alle dodici tonnellate in piazza Pastene. Alcune chiusure influenzeranno anche i servizi presenti lungo l’autostrada: durante l’interdizione del tratto tra Nervi e Recco in direzione Livorno, l’area di servizio Sant’Ilario Sud non sarà accessibile.

Anche diversi caselli saranno interessati da chiusure temporanee. Tra le misure già previste figurano la sospensione dell’accesso a Sestri Levante per chi viaggia verso Genova, la chiusura dell’uscita di Rapallo per i veicoli provenienti da Livorno e limitazioni che coinvolgeranno il casello di Lavagna, sia in entrata sia in uscita. Le concessionarie hanno comunque annunciato che le attività verranno concentrate principalmente tra lunedì e giovedì, cercando di ridurre al minimo l’impatto sugli spostamenti del fine settimana e sugli eventi programmati sul territorio.

Nel tratto di competenza di Concessioni del Tirreno, le lavorazioni notturne dedicate alla posa del nuovo asfalto drenante e all’installazione dei guardrail comporteranno invece restringimenti di carreggiata e transiti su una sola corsia. In prossimità di Deiva Marina e del casello di Carrodano, alcune operazioni potrebbero iniziare già alle 20 e protrarsi fino alle 7 del mattino seguente, con la chiusura della rampa di uscita in direzione nord per i veicoli provenienti da La Spezia.

Il piano estivo rappresenta un tentativo di conciliare le esigenze della mobilità turistica con la necessità di proseguire gli interventi di ammodernamento della rete autostradale ligure. Una scelta che punta a ridurre le code durante il giorno, ma che concentra gran parte delle attività nelle ore notturne. Per questo motivo le autorità invitano gli automobilisti a verificare sempre in anticipo le condizioni della viabilità e gli eventuali provvedimenti in vigore prima di mettersi in viaggio nelle fasce serali e notturne.

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