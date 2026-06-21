Sessant’anni di sacerdozio, il cardinal Bagnasco celebra Messa a Sant’Antonio Abate: “Preghiamo per le vocazioni e per i pastori della Chiesa”

Una celebrazione dal forte valore simbolico e personale quella presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco all’oratorio di Sant’Antonio Abate, a pochi passi da piazza Sarzano, nel cuore del centro storico genovese dove l’arcivescovo emerito di Genova ha trascorso gli anni della sua infanzia.

L’occasione è stata il sessantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, una ricorrenza che ha richiamato fedeli, amici e rappresentanti della comunità ecclesiale per rendere omaggio a una delle figure più autorevoli della Chiesa italiana ed europea. Bagnasco, già arcivescovo del capoluogo ligure, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e successivamente della Conferenza Episcopale Europea, ha scelto di vivere una tappa di questo importante traguardo nel luogo delle proprie radici, legato ai ricordi della giovinezza e del cammino che lo ha portato al sacerdozio.

Nel corso dell’omelia il cardinale ha rivolto una riflessione sul tema delle vocazioni, sottolineando l’importanza di sostenere con la preghiera il cammino dei giovani chiamati al servizio della Chiesa. Ha invitato i fedeli a pregare affinché il popolo di Dio non resti privo dei suoi pastori, richiamando le difficoltà legate al calo demografico e ai cambiamenti sociali che interessano anche la diocesi genovese.

Pur riconoscendo le sfide che la Chiesa è chiamata ad affrontare, Bagnasco ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia. L’arcivescovo emerito ha infatti raccontato di cogliere, nei numerosi incontri e nelle visite che continua a svolgere nelle diocesi italiane, segnali incoraggianti e testimonianze di fede capaci di alimentare la speranza per il futuro delle comunità cristiane.

La celebrazione si è svolta in un clima di particolare partecipazione e raccoglimento, segnato dalla gratitudine per il lungo ministero sacerdotale del cardinale e dalla vicinanza della comunità genovese a una figura che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa locale e nazionale. Sessant’anni dopo quel “sì” pronunciato all’ordinazione, Bagnasco ha rinnovato il suo invito a guardare al futuro con fiducia, affidando alla preghiera e alla fede il cammino delle nuove generazioni e della Chiesa.

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