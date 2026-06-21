G19+2 Sanità, ospedali più sostenibili e resilienti, Bassanini (Coopservice): “Servono rinnovabili ed efficientamento energetico”

Il tema dell’energia nelle strutture ospedaliere è sempre più centrale, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da crisi e instabilità che, periodicamente, mettono sotto pressione i sistemi energetici. A sottolinearlo è Carlo Bassanini di Coopservice, intervenuto sul ruolo della gestione energetica nella sanità moderna.

Secondo Bassanini, gli ospedali sono oggi strutture sempre più complesse e ad alto consumo: «parliamo di edifici sempre più energivori, tecnologici e fortemente elettrificati». Una trasformazione che rende necessario un cambio di approccio nella gestione dell’energia.

La strategia indicata si muove su due direttrici principali. Da un lato, lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, considerata fondamentale per aumentare la resilienza delle strutture sanitarie. Dall’altro, un intervento deciso sul fronte dei consumi, attraverso l’efficientamento energetico.

«È importante lavorare sull’ottimizzazione e sulla riduzione dei consumi delle strutture ospedaliere», ha spiegato Bassanini, evidenziando come gli interventi di riqualificazione possano produrre benefici sia economici sia ambientali.

Il ricorso alle nuove tecnologie, ha aggiunto, rappresenta un alleato decisivo in questo percorso: strumenti digitali e soluzioni innovative permettono infatti di migliorare la gestione energetica e rendere più sostenibili le infrastrutture sanitarie.

L’obiettivo, in prospettiva, è quello di rendere gli ospedali non solo più efficienti dal punto di vista dei costi, ma anche più autonomi e resilienti di fronte alle crisi energetiche che, sempre più spesso, interessano il contesto internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.