Genova, cantieri e viabilità fino al 7 maggio: lavori diffusi in tutta la città, modifiche a traffico e trasporti

Una settimana caratterizzata da numerosi cantieri e interventi infrastrutturali quella compresa tra il 30 aprile e il 7 maggio, con modifiche alla viabilità distribuite su gran parte del territorio comunale. I lavori interessano sia il centro cittadino sia i quartieri periferici, con cantieri stradali, opere idrauliche, interventi ferroviari e attività legate al trasporto pubblico.

Tra gli interventi principali, dal 4 al 15 maggio prende avvio una nuova fase dei lavori del progetto dei 4 Assi in via XXV Aprile, via Roma e piazza Corvetto, con limitazioni alla velocità e riduzione delle corsie riservate al trasporto pubblico locale. Dal 13 maggio al 2 giugno sono invece previste nuove restrizioni sulla Sopraelevata in direzione ponente, con limite di 30 km/h e divieto di sorpasso, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Waterfront di Levante.

Nel fine settimana si aggiungono anche diverse manifestazioni con impatto sulla viabilità: a Oregina, il 2 e 3 maggio, i Mercatini di Primavera comporteranno la chiusura di via Paolo della Cella; a Sampierdarena la Fiera di San Salvatore porterà divieti di transito e sosta su via Sampierdarena e via Giovanetti; a Molassana, sempre il 2 maggio, una sfilata di camion storici comporterà temporanee interruzioni in via Nazionale.

Numerosi anche i cantieri strutturali attivi nei diversi municipi. Nel Medio Ponente proseguono i lavori in via della Superba e in via Mansueto, legati rispettivamente alla viabilità del Polcevera e al prolungamento della metropolitana. In Valpolcevera restano attive limitazioni per il Terzo Valico dei Giovi, con chiusure e sensi unici alternati tra Rivarolo, Certosa e Fegino.

Nel nodo di San Benigno e nell’area del centro ovest, i lavori del Tunnel Subportuale e del progetto 4 Assi continuano a determinare modifiche alla circolazione su via Milano, via Balleydier, via De Marini e aree limitrofe, con interventi anche notturni e deviazioni per pedoni e traffico veicolare.

Nel Centro Est, le attività su largo della Zecca e via Raggio proseguono con fasi operative legate ai 4 Assi del trasporto pubblico, mentre in corso Italia e corso Aurelio Saffi sono in corso lavori infrastrutturali legati rispettivamente alla galleria scolmatrice del Bisagno e al Tunnel Subportuale.

Nel Levante, i cantieri interessano corso Italia, via Caprera, viale Cembrano e numerose strade di Sturla e Quarto, con interventi di adeguamento idraulico e riqualificazione urbana che prevedono limiti di velocità, restringimenti e divieti di transito pedonale in diverse fasi operative.

Completano il quadro i lavori diffusi in tutta la città, con proroghe di cantieri già attivi fino ai mesi estivi, tra cui interventi su ponti, viadotti, reti idrauliche e infrastrutture ferroviarie. La rete viaria cittadina risulta quindi interessata da una fase intensa di trasformazione, con impatti significativi sulla mobilità urbana e sulla gestione dei flussi di traffico.

Le informazioni dettagliate sui singoli interventi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.