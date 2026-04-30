Genova, giudice reintegra donna licenziata che era stata sostituita dall'IA

Una lavoratrice licenziata a Genova, secondo i sindacati sostituita dall’intelligenza artificiale, è stata reintegrata dal giudice. Il Tribunale del lavoro ha stabilito che il licenziamento è illegittimo.

Sentenza – La decisione arriva dal Tribunale del lavoro di Genova, alla vigilia del Primo maggio. Il giudice ha disposto il reintegro della dipendente e il risarcimento delle mensilità perse dopo il licenziamento avvenuto a gennaio 2025.

Caso – La lavoratrice era impiegata nella sede genovese della multinazionale Maersk ed era stata licenziata insieme ad altri tre colleghi. Secondo le organizzazioni sindacali, la decisione aziendale sarebbe legata all’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale.

Motivazioni – Nella sentenza il giudice parla di “licenziamento illegittimo” perché non è stato rispettato l’obbligo di repêchage. Si tratta della verifica preventiva che impone al datore di lavoro di valutare eventuali ricollocazioni del dipendente, anche con mansioni diverse o orari ridotti, prima di procedere al licenziamento.

Ricorso – Solo una delle lavoratrici ha deciso di impugnare il provvedimento, assistita dai legali Filippo Andrea Zorzi e Chiara Ramberti. Gli altri tre dipendenti coinvolti hanno invece accettato un accordo economico con l’azienda.

Impatto – Il caso riaccende il dibattito sul rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica, in particolare sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e sulle tutele per i lavoratori.

Scenario – La pronuncia potrebbe avere effetti anche su situazioni analoghe, ribadendo l’obbligo per le imprese di esplorare soluzioni alternative prima di procedere con i licenziamenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.