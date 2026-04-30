Vandalizzati i giardini "Albero del Ciao" al Biscione

Ennesimo episodio di vandalismo ai giardini "Albero del Ciao", in via Fratelli Cervi, al Biscione. Si tratta del terzo raid in un mese e mezzo, come dichiara ai microfoni di Telenord il presidente del municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi. Questa volta prese di mira le recinzioni dell'area fitness, oltre alla rete di un canestro del campo da basket. Nonostante le telecamere, gli artefici della deprorevole azione, con cappucci a coprirne le sembianze, non sono ancora stati identificati, complice il fatto che la spedizione si è verificata la notte.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.