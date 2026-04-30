Genova, via alla stagione balneare: interdette alcune zone, a Priaruggia si parte il 1° giugno

La sindaca di Genova, Silvia Salis, su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu, ha firmato l'ordinanza che determina le date di apertura della stagione balneare e la classificazione delle zone di balneazione a seguito dei rilevamenti ambientali.

La stagione – con l'unica eccezione di Priaruggia che vedrà la data di avvio posticipata di un mese – inizierà venerdì 1° maggio, per concludersi il 30 settembre.

A seguito dei campionamenti e delle analisi sulla qualità dell'acqua da parte di Arpal (i campionamenti sono disposti da Regione Liguria dal 1° aprile al 30 settembre), il litorale genovese è stato classificato in diverse zone, dove la balneazione è consentita:

Dopolavoro FF.SS. : da Limite comunale a Scoglio della Aguggia (eccellente) ;

Vesima : da Scoglio della Aguggia a Delimitazione Est Baia di Vesima (eccellente) ;

Campeggio Tortuga : da Delimitazione Est Baia di Vesima a Magazzino ANAS (eccellente) ;

Capo Marina Villa Azzurra : da Magazzino ANAS al civ. n. 22 di via P.P. Rubens (eccellente);

Mulino di Crevari : da civ. n. 22 di Via P.P. Rubens a civ. n. 1 di Via Romana di Voltri (eccellente) ;

Cerusa : da civ. n. 1 di Via Romana di Voltri a civ. n. 30 di Via Camozzini ( sufficiente) ;

Castello Genovese : da civ. n. 30 di Via Camozzini a Castello Genovese a Ovest del Torrente Leira (eccellente) ;

Piazza Nicolò da Voltri : da civ. n. 1 di Piazza Nicolò da Voltri a Molo del bacino portuale di Pra' (eccellente);

Ponente Torrente Rexello - lunghezza metri 147 (buona) ;

Levante Torrente Rexello - lunghezza metri 173 (sufficiente) ;

Lungomare Pegli : da Molo Lomellini a Molo Torre - lunghezza metri 706 (sufficiente) ;

Spiaggia Multedo : da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan (sufficiente) ;

P.ta Vagno : da Depuratore Punta Vagno a confine Est Bagni S. Nazaro (eccellente) ;

Forte S. Giuliano : da confine Est Bagni S. Nazaro a asse spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano (eccellente) ;

Presidio Militare : da asse spigolo Ovest di Via del Forte S. Giuliano ad asse Ovest di V.le N. Sauro (eccellente) ;

Viale Nazario Sauro : da asse Ovest V.le N. Sauro a civ. n. 26 di Lungomare Lombardo (eccellente) ;

Lungomare Lombardo : dal civ. n. 26 di Lungomare Lombardo a confine Est Bagni Nuovo Lido (eccellente) ;

Boccadasse : dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S.Chiara (scarsa) ;

Santa Chiara : dal civ. n. 47 di via Capo di S. Chiara (eccellente) ;

Spiaggia Vernazzola : da Punta Molo Vernazzola a civ. n. 4 di Via Vernazzola (eccellente) ;

Sturla Ovest : da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone (scarsa) ;

Sturla Est : da asse di Via S. Gerolamo di Quarto al lato Est del civ. n. 8 di Via 5 Maggio (eccellente) ;

Via 5 Maggio : dal lato Est del civ. n. 8 di Via 5 Maggio al lato Est del civ. n. 18 di Via 5 Maggio (eccellente) ;

P.zza Crispi : dal lato Est del civ. n. 18 di Via 5 Maggio al Confine Est della spiaggia libera attrezzata di P.zza F. Crispi (eccellente) ;

Via Stacchetti : dal confine Est della spiaggia libera di P.zza F. Crispi a tratto terminale di Via S. Stacchetti (eccellente) ;

Capo S. Rocco : da asse di Via Capo S. Rocco a asse civ. nr. 8 - 10 di Via Quarto (eccellente) ;

Via Quarto : dall'asse dei civv. nr. 8 - 10 di Via Quarto a m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto (eccellente) ;

Depuratore Quinto : da m. 50 ad Est del civ. n. 14 di Via Quarto al lato Ovest del depuratore di Quinto (eccellente) ;

Divisione Acqui : da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui (scarsa) ;

Via Gianelli : da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli (eccellente) ;

Via Flecchia : da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia (buona) ;

Quinto : da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli– (eccellente) ;

Spiaggia Via Gianelli : da lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli a lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo (eccellente) ;

Spiaggia Via Murcarolo : da lato Ovest del civ. n. 5 di Via Murcarolo al lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo (eccellente) ;

Scogliera Via Oberdan : da lato Ovest del civ. n. 17 di Via Murcarolo al lato Ovest del porticciolo di Nervi (eccellente) ;

Scogliera Miramare : da lato Ovest del civ. n. 22 Passeggiata A. Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi (eccellente) ;

Passeggiata di Nervi : da Vico alla Passeggiata di Nervi all'accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla (buona);

Zona Sciolla : da accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a Punta Torre Gropallo (buona) ;

Torre Gropallo : da Punta Torre Gropallo a m. 300 ad Est Torre Gropallo (buona) ;

Passeggiata Anita Garibaldi : da m. 300 ad Est della Torre Gropallo a civ. n. 13 della Passeggiata A. Garibaldi (eccellente);

Spiaggia Capolungo : da civ. n. 13 della Passeggiata A. Garibaldi a Confine Comuni Genova/Bogliasco (eccellente) ;

Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco (scarsa).

Inoltre, sono previste alcune zone con interdizione permanente:

zona di interdizione e di inibizione permanente alla balneazione dal molo del bacino portuale di Pra' al Depuratore di Punta Vagno - Porto di Genova

zona di interdizione e di inibizione permanente alla balneazione dal civ. n. 4 di Via Vernazzola a lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone - depuratore di Sturla scogliera pericolosa;

zona di interdizione e di inibizione permanente alla balneazione da lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone all'asse di Via S. Gerolamo di Quarto - Foce Torrente Sturla;

zona di interdizione e di inibizione permanente alla balneazione dal lato Ovest del depuratore di Quinto al lato Est del depuratore di Quinto - depuratore di Quinto scogliera pericolosa;

zona di interdizione e di inibizione permanente alla balneazione dal lato Ovest del Porticciolo di Nervi al lato Ovest del civ. n. 22 della Passeggiata A. Garibaldi - Porticciolo di Nervi;

allo sbocco di fogne o di rivi in cui si immettono acque immonde, per un tratto parallelo alla costa, di metri 50 (cinquanta).

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