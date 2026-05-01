Primo Maggio, Bucci: “Il lavoro costruisce il futuro, sicurezza priorità assoluta”

Il lavoro come motore della crescita e la sicurezza come condizione imprescindibile. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci affida ai social un messaggio che unisce riconoscimento e impegno, sottolineando il ruolo centrale dell’occupazione per lo sviluppo del territorio.

Messaggio – “Il Primo Maggio è il giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità e ne determina il futuro”, scrive Bucci. Un richiamo al contributo quotidiano di migliaia di lavoratori in diversi settori, dalle imprese ai porti, passando per sanità, servizi e turismo.

Settori – Il governatore evidenzia come sia proprio in questi ambiti che “si costruisce sviluppo, innovazione e qualità della vita”, ringraziando in particolare chi è impegnato anche durante la festività per garantire servizi essenziali.

Occupazione – Non manca un passaggio dedicato a chi è in cerca di lavoro: “Non dimentichiamo chi un lavoro lo cerca: il nostro impegno è creare opportunità concrete”. Un punto che richiama la necessità di politiche attive e strumenti efficaci per favorire l’ingresso nel mercato occupazionale.

Sicurezza – Centrale nel messaggio il tema delle tutele: “Non è un tema tra gli altri, è una priorità assoluta”. Bucci insiste su investimenti, controlli e diffusione della cultura della prevenzione, ribadendo il ruolo della Regione nel garantire standard più elevati.

Conclusione – Il messaggio si chiude con un augurio ai lavoratori e ai cittadini: una giornata di pausa e la possibilità di riscoprire il territorio ligure, senza dimenticare il valore sociale del lavoro.

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