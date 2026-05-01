Primo Maggio a Genova: festa, lavoro e lo storico traguardo del Caffè Mangini

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, Piazza Corvetto si presenta animata e vivace, presa d’assalto non solo dagli automobilisti ma anche da numerose persone che hanno scelto di iniziare la giornata con una colazione fuori casa. Tra i punti di riferimento più frequentati spicca lo storico Caffè Mangini, che proprio quest’anno celebra un importante traguardo: 150 anni di attività.

All’interno del locale, tra cappuccini e brioche appena sfornate, il titolare Giacomo Rossignotti racconta una tradizione familiare lunga generazioni, fatta di lavoro costante anche nei giorni festivi. "Apriamo alle sette e mezza come sempre, spiega, e il Primo Maggio è una giornata in cui si lavora ancora di più". Una filosofia condivisa anche dal personale, organizzato su turni per garantire il servizio durante tutta la giornata, dagli affollati momenti della colazione fino agli aperitivi del pomeriggio.

Tra i clienti, c’è chi approfitta della giornata libera per concedersi un momento di relax e chi invece, pur essendo in festa, non dimentica il valore del lavoro. Antonella Riboldi Brunamonti sottolinea l’importanza di mantenere vive le tradizioni e puntare sulla qualità, elementi che rendono locali storici come il Caffè Mangini un patrimonio cittadino.

Non tutti però si fermano. Molti lavoratori restano operativi anche oggi: tassisti, operatori della ristorazione, ma soprattutto personale sanitario. Una turista torinese, infermiera di professione, racconta di essere libera solo per questa giornata, mentre le colleghe continuano il servizio. Un esempio concreto di come il Primo Maggio non sia solo una festa, ma anche una giornata che evidenzia l'impegno lavorativo di tanti, compresi noi giornalisti della tv.

In città restano attivi anche servizi essenziali, come la Casa di Comunità di via Assarotti, aperta per garantire assistenza sanitaria ai cittadini.

Tradizione, turismo e servizi: da un lato il riposo e la festa, dall’altro l'occupazione quotidiana di chi non si ferma per garantire prime necessità e accoglienza.

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