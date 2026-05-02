Antimafia, Centi: "La Liguria non può abbassare la guardia"
di Claudio Baffico
3 min, 22 sec
“La relazione della Commissione Regionale Antimafia presentata ieri dal presidente Andrea Orlando conferma con chiarezza un dato che da anni denunciamo: la Liguria è uno snodo strategico per la criminalità organizzata e i fenomeni maosi continuano a essere presenti, radicati e capaci di inltrarsi nell’economia legale, nella logistica e nei grandi flussi finanziari”. Così Roberto Centi, ex presidente della Commissione Antimaa del Consiglio regionale ligure, autore, insieme all’assessore Alessio Piana, della legge regionale 2/2024 sui beni conscati e oggi responsabile regionale Legalità di AVS - Sinistra Italiana Liguria.
L’ex presidente richiama alcuni episodi recenti che dimostrano come il livello di attenzione debba restare altissimo. “Solo negli ultimi giorni abbiamo assistito al maxi sequestro di oltre 65 chili di cocaina nel porto della Spezia,
nascosti in un container e l’inchiesta che ha portato a oltre un secolo di condanne per il tra7ico di droga tra la Spagna e il Levante ligure, con basi operative tra Sarzana e la Versilia - sottolinea Centi -. Sono fatti gravissimi che confermano quanto le organizzazioni criminali considerino la Liguria un territorio strategico per i tra7ici internazionali”. “Anche Libera Liguria ha evidenziato con forza come Genova e la Liguria siano diventate uno snodo centrale dei tra7ici criminali legati ai porti, alla logistica e alla movimentazione delle merci. E la ‘ndrangheta continua a rappresentare la struttura criminale più radicata sul territorio ligure, con modalità sempre più silenti e pervasive - aggiunge Centi -. Non possiamo permetterci né sottovalutazioni né ambiguità. Serve una risposta istituzionale
continua, concreta e strutturata”. Roberto Centi - che oggi continua l’attività nelle scuole per di7ondere la
legalità e la cultura dell’antimafia - richiama quindi uno dei passaggi centrali della relazione del presidente: il tema dei beni conscati e della piena attuazione della legge regionale 2/2024, nata proprio dall’iniziativa condivisa
tra l’ex presidente della Commissione Regionale Antimafia e l’assessore Alessio Piana.
“La legge regionale sui beni conscati non può restare ferma, è troppo importante per non essere pienamente applicata e usata nelle sue notevoli e innovative potenzialità - dichiara Centi -. Occorre liberare subito le risorse previste e garantire continuità ai nanziamenti. Oggi potremmo avere oltre 1,2 milioni di euro destinati al recupero sociale dei beni conscati: soldi che possono far nascere o dare continuità a progetti reali in tutti i Comuni della
Liguria”.
“In questi anni — prosegue Centi — abbiamo visto esperienze straordinarie nascere proprio nei beni confiscati: associazioni di volontariato, presidi sanitari e formativi, scout, cooperative sociali, realtà del terzo settore,
famiglie in emergenza abitativa, vittime di violenze di diverso genere che hanno restituito vita e presidio sociale a luoghi sottratti alla criminalità, . I beni conscati non sono solo immobili: sono simboli concreti della presenza
dello Stato e della vittoria della legalità”.
Secondo Centi, “la mancata pubblicazione del bando regionale nel 2025 rappresenta un segnale negativo che va corretto immediatamente. La relazione approvata dalla Commissione Regionale Antimafia richiama
giustamente la necessità di dare continuità a questi strumenti e di arrivare rapidamente al Piano strategico regionale sui beni confiscati espressamente previsto nella legge”.
“Mi permetto quindi, in questo momento di attenzione e vigilanza, di sollecitare tutte le forze presenti in Consiglio regionale a proseguire questa battaglia senza arretrare di un passo. Sul contrasto alle mae e sulla
valorizzazione dei beni confiscati non possono esistere divisioni politiche o rallentamenti burocratici - conclude Roberto Centi -. Le mae prosperano nel silenzio, nelle zone grigie e nella normalizzazione dei fenomeni. Per questo
serve mantenere alta l’attenzione istituzionale, ra7orzare i controlli sugli appalti, sui &ussi nanziari e sulle grandi opere, sostenere magistratura e forze dell’ordine e investire con decisione nella cultura della legalità. La
Liguria non può permettersi di abbassare la guardia”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Corso Italia, la passeggiata che ha cambiato Genova tra mare, architettura e proteste popolari
02/05/2026
di Redazione
Pallanuoto inclusiva, a Genova la sfida della Columbus Ability tra sport e rinascita
02/05/2026
di Redazione
Transizione energetica: la giunta propone l'adesione alla comunità rinnovabile CermaGe
01/05/2026
di Redazione