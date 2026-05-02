Antimafia, Centi: "La Liguria non può abbassare la guardia"

“ La relazione della Commissione Regionale Antimafia presentata ieri dal presidente Andrea Orlando conferma con chiarezza un dato che da anni denunciamo: la Liguria è uno snodo strategico per la criminalità organizzata e i fenomeni maosi continuano a essere presenti, radicati e capaci di inltrarsi nell’economia legale, nella logistica e nei grandi flussi finanziari”. Così Roberto Centi, ex presidente della Commissione Antimaa del Consiglio regionale ligure, autore, insieme all’assessore Alessio Piana, della legge regionale 2/2024 sui beni conscati e oggi responsabile regionale Legalità di AVS - Sinistra Italiana Liguria.

L’ex presidente richiama alcuni episodi recenti che dimostrano come il livello di attenzione debba restare altissimo. “Solo negli ultimi giorni abbiamo assistito al maxi sequestro di oltre 65 chili di cocaina nel porto della Spezia,

nascosti in un container e l’inchiesta che ha portato a oltre un secolo di condanne per il tra7ico di droga tra la Spagna e il Levante ligure, con basi operative tra Sarzana e la Versilia - sottolinea Centi -. Sono fatti gravissimi che confermano quanto le organizzazioni criminali considerino la Liguria un territorio strategico per i tra7ici internazionali”. “Anche Libera Liguria ha evidenziato con forza come Genova e la Liguria siano diventate uno snodo centrale dei tra7ici criminali legati ai porti, alla logistica e alla movimentazione delle merci. E la ‘ndrangheta continua a rappresentare la struttura criminale più radicata sul territorio ligure, con modalità sempre più silenti e pervasive - aggiunge Centi -. Non possiamo permetterci né sottovalutazioni né ambiguità. Serve una risposta istituzionale

continua, concreta e strutturata”. Roberto Centi - che oggi continua l’attività nelle scuole per di7ondere la

legalità e la cultura dell’antimafia - richiama quindi uno dei passaggi centrali della relazione del presidente: il tema dei beni conscati e della piena attuazione della legge regionale 2/2024, nata proprio dall’iniziativa condivisa

tra l’ex presidente della Commissione Regionale Antimafia e l’assessore Alessio Piana.

“La legge regionale sui beni conscati non può restare ferma, è troppo importante per non essere pienamente applicata e usata nelle sue notevoli e innovative potenzialità - dichiara Centi -. Occorre liberare subito le risorse previste e garantire continuità ai nanziamenti. Oggi potremmo avere oltre 1,2 milioni di euro destinati al recupero sociale dei beni conscati: soldi che possono far nascere o dare continuità a progetti reali in tutti i Comuni della