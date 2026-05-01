“Bum Bum”: il tombino rumoroso diventa un tormentone techno
di Anna Li Vigni
Da incubo notturno a hit musicale travolgente: succede a Sampierdarena, dove il celebre tombino “bum bum” di Lungomare Canepa è diventato un fenomeno virale sul web
Da incubo notturno a hit techno: succede a Sampierdarena, dove il celebre tombino “bum bum” di Lungomare Canepa è diventato virale. Il reel, che sfiora le 150mila visualizzazioni, raccoglie l’appello dei residenti esasperati dal rumore continuo: “Lo sentite anche voi? E di notte non si dorme”.
Ma dal disagio è nata anche la creatività. Un giovane dj, Davide Perri, con la voce e l'ironia della giornalista Anna Li Vigni che lo ha prodotto, ha trasformato il reel in un brano techno, ribattezzato “Techno Bum Bum”. Un’idea che sta facendo sorridere il web e incuriosire il pubblico e che, per ritmo e atmosfera, potrebbe persino attirare l’attenzione di star della scena come Charlotte de Witte.
Intanto, mentre il pezzo rimbalza sui social, i residenti con le finestre affacciate su Lungomare Canepa, restano in attesa della soluzione definitiva: quella che, si spera, metterà fine al rumore, ma non al tormentone Bum Bum...
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