Pallanuoto inclusiva, a Genova la sfida della Columbus Ability tra sport e rinascita

Una squadra, un progetto e una visione: a Genova la pallanuoto diventa strumento di inclusione e rinascita grazie alla San Giorgio Columbus Ability, realtà che unisce sport e disabilità in un percorso concreto di integrazione.

Progetto – Nata dall’idea dell’allenatrice Carola Falconi e sviluppata anche grazie al contributo del giornalista Francesco Grillone, la Columbus Ability è oggi una squadra strutturata che coinvolge atleti con disabilità fisiche. L’obiettivo è chiaro: rendere accessibile uno sport complesso come la pallanuoto, mantenendone spirito competitivo e regole.

Inclusione – In vasca scendono uomini e donne con diversi livelli di abilità. Ogni atleta viene valutato con un punteggio funzionale che garantisce equilibrio tra le squadre. “L’handicap spesso è mentale”, racconta uno dei giocatori, sottolineando come lo sport aiuti a superare limiti personali e sociali.

Regole – Le partite si disputano in una piscina tradizionale, ma con alcune differenze: sei contro sette giocatori e un punteggio massimo complessivo per mantenere equilibrio. Anche chi ha disabilità importanti può giocare, trovando un ruolo adatto alle proprie capacità.

Storie – Tra i protagonisti c’è chi ha ripreso lo sport dopo incidenti gravi e chi ha trovato nella squadra una nuova motivazione. “È un ritorno alla vita”, spiegano dallo staff. Non solo competizione, ma anche crescita personale, autostima e socialità.

Futuro – La squadra milita nel campionato nazionale e ospiterà a breve una tappa importante a Roncoscrivia. L’obiettivo è crescere ancora, coinvolgere nuovi atleti e consolidare un movimento in espansione. Aperte anche le porte a chi vuole provare, senza necessariamente avere esperienza.

Memoria – Il progetto mantiene vivo il ricordo di Francesco Grillone, figura chiave nella nascita della squadra, celebrato ogni anno con un memorial dedicato.

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