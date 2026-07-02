Tunnel di Tenda, estese le aperture estive: accordo tra Italia e Francia per favorire traffico e turismo

Più aperture del Tunnel di Tenda durante il periodo estivo per rispondere alle esigenze di cittadini, turisti e operatori economici. È quanto emerso dalla Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, riunitasi a Parigi.

Nel corso dell’incontro, a cui ha partecipato l’assessore regionale ai Trasporti e ai rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola insieme al collega piemontese Marco Gabusi, è stata avanzata e accolta la richiesta di garantire la più ampia apertura possibile del traforo durante i mesi di maggiore afflusso.

Secondo quanto comunicato, il nuovo calendario prevede dall’11 luglio l’apertura del tunnel dalle 6 alle 21 dal lunedì al giovedì e dalle 6 alle 23 dal venerdì alla domenica. Nel mese di agosto il passaggio sarà invece consentito tutti i giorni dalle 6 alle 23, prima di una progressiva riduzione delle fasce orarie a metà settembre in vista di nuovi lavori che porteranno alla chiusura per sei settimane a partire dal 5 ottobre.

Scajola ha sottolineato come il Tunnel di Tenda rappresenti un’infrastruttura strategica, con 627mila passaggi registrati dalla riapertura in un anno, e ha ribadito la necessità di garantire il massimo supporto a cittadini, turisti e imprese che negli ultimi anni hanno subito disagi a causa delle limitazioni.

La Commissione ha inoltre recepito la richiesta condivisa dalle Regioni Piemonte e Liguria, sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ampliare le finestre di apertura nel periodo estivo per agevolare i flussi turistici e commerciali. I presidenti della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore Marco Gabusi hanno definito l’intesa un risultato importante, frutto di un lavoro congiunto tra istituzioni e territori.

Nel quadro dell’incontro è stato infine ribadito il valore strategico dell’opera e l’importanza della certezza dei finanziamenti per procedere con la realizzazione della seconda canna del tunnel. La Regione Piemonte ha inoltre presentato uno studio del Politecnico di Torino che conferma la fattibilità tecnica, in condizioni di sicurezza, della circolazione a doppio senso nel nuovo tunnel durante la fase di cantiere.

Commento del viceministro Edoardo Rixi - "L'ampliamento delle aperture del Tunnel di Tenda per tutta l'estate è un risultato concreto ottenuto grazie al lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas, insieme alle Regioni Piemonte e Liguria e al confronto costante con la Francia. Abbiamo ascoltato le richieste dei territori, delle imprese e degli operatori turistici e abbiamo lavorato affinché il tunnel fosse il più possibile fruibile nel periodo di maggiore afflusso. Allo stesso tempo proseguiamo lungo il percorso concordato ad Antibes col ministro Tabarot per realizzare la seconda galleria. Dopo anni di rinvii e promesse, questo Governo ha riportato il Tunnel di Tenda al centro dell'agenda infrastrutturale, rispettando gli impegni assunti e trasformandoli, passo dopo passo, in risultati concreti"

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