La Spezia accoglie la nave da crociera più grande del mondo: arriva la Legend of the Seas

È arrivata alla Spezia la nuova ammiraglia di Royal Caribbean International, la Legend of the Seas (foto gentilmente concessa dalla compagnia), destinata a condividere il primato di nave da crociera più grande del mondo insieme alle gemelle Icon of the Seas e Star of the Seas.

L’unità, lunga 364 metri e larga 48,4, ha raggiunto il Golfo dei Poeti provenendo da Malaga durante una crociera di prova con passeggeri non paganti, segnando così il suo primo scalo in Italia.

Lo scalo spezzino ha avuto anche un importante valore operativo: a causa dei lavori per il nuovo molo crocieristico, la nave non ha potuto attraccare in banchina e lo sbarco è avvenuto tramite tender in rada, un test significativo per la gestione delle grandi unità nel porto.

Con una stazza lorda di 248.663 tonnellate, la nave rappresenta la nuova generazione della classe Icon e consolida il primato dimensionale già stabilito dalle unità precedenti. Il suo arrivo in Europa segna l’avvio di una stagione di crociere riservata a pochi porti in grado di accogliere navi di queste dimensioni, tra cui Civitavecchia, Napoli e Barcellona, oltre ad altri scali selezionati tra Spagna e Francia.

Dal punto di vista tecnologico, la nave introduce sistemi di ultima generazione, inclusi motori dual fuel alimentati a gas naturale liquefatto (GNL), con l’obiettivo di ridurre le emissioni rispetto ai combustibili navali tradizionali.

Il debutto commerciale è atteso da Civitavecchia, da cui salperà il 3 luglio per il viaggio inaugurale. Il porto sarà uno degli home port insieme a Barcellona fino all’autunno, rendendo queste due città i principali hub mediterranei della nuova stagione crocieristica.

A bordo, la nave si presenta come una vera e propria destinazione galleggiante: spazi iconici come il Central Park con migliaia di piante reali e la Royal Promenade convivono con nuove attrazioni immersive. Tra queste spicca il ristorante Royal Railway – Legend Station, dove un’esperienza multisensoriale simula un viaggio ferroviario attraverso i paesaggi ispirati ai viaggi di Marco Polo.

Tra le attrazioni più spettacolari c’è anche Crown’s Edge, una passerella sospesa a circa 47 metri sopra il mare, mentre il parco acquatico Category 6 offre scivoli estremi e attrazioni per tutte le età. Non manca l’AquaDome, la cupola panoramica che ospita spettacoli acrobatici e acquatici, né il quartiere familiare Surfside, pensato per le famiglie e i più piccoli.

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