Savona, illustrato il piano industriale di Piaggio Aerospace

Si è svolto l’incontro con l’AD Toninelli presso Confindustria Savona, durante il quale ci è stato illustrato il piano industriale che prevede ulteriori investimenti da parte della proprietà per riavviare la catena delle forniture, elemento fondamentale per garantire continuità produttiva all’azienda. Il piano prevede un incremento della produzione di velivoli dagli attuali 7 a 8 e poi a 9 nei prossimi due anni, con una crescita prevista fino a 15-20 velivoli entro il 2029-2030, quota ritenuta necessaria per il pieno rilancio dell’azienda.

Sul fronte motori si stanno individuando soluzioni commerciali per avviare la produzione di componenti e la manutenzione di nuovi motori.



Sono inoltre confermate 40 assunzioni entro la fine dell’anno. Gli investimenti, che si concentreranno nella seconda parte dell’anno, ammontano a 25 milioni di euro per le Business Unit dei due siti produttivi e a 29 milioni per ricerca e sviluppo, con particolare attenzione al rilancio del P.180, progetto sul quale è aperto un confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Come Fim Cisl abbiamo ribadito quanto sia fondamentale, in questa fase di rilancio dell’azienda, la partecipazione e l’ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo al tavolo di confronto, per raggiungere il comune obiettivo del rilancio produttivo e occupazionale di questa storica azienda del territorio ligure, strategica per il Paese.



Abbiamo richiesto il confronto a un anno dall’acquisizione da parte della proprietà, con l’obiettivo di costruire, insieme alle istituzioni, il percorso necessario al rilancio. Per questo ribadiamo l’importanza della convocazione del tavolo al Ministero, richiesta dalle organizzazioni sindacali.



Come Fim Cisl Liguria monitoreremo tutte le fasi e chiederemo periodici incontri di aggiornamento con le RSU, anche all’interno dell’azienda, spiega la Fim Cisl Liguria in una nota.