Baia del Silenzio, al via il numero chiuso: fino a 450 persone in spiaggia. Solinas: "Necessario per la tutela, presto il conteggio digitale"

È entrata in vigore oggi, 1° luglio, l'ordinanza del Comune di Sestri Levante che introduce il contingentamento degli accessi alla Baia del Silenzio per tutta la stagione estiva. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto e prevede una presenza massima contemporanea di 450 persone sulla spiaggia, con accessi regolamentati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30.

Nel primo giorno di applicazione della misura, il sindaco Francesco Solinas ha tracciato un primo bilancio, spiegando che il sistema è partito regolarmente. "Il contingentamento è partito bene questa mattina. C'è ancora qualche dettaglio da sistemare per andare a regime, ma è una misura necessaria per preservare questa spiaggia da un'eccessiva presenza, evitare il sovraffollamento e consentire ai visitatori di vivere un'esperienza positiva, con il giusto spazio e comfort", ha dichiarato il primo cittadino.

Come funziona il contingentamento

L'accesso alla Baia del Silenzio avviene attraverso tre varchi controllati: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. L'ordinanza dispone infatti la chiusura degli accessi pedonali da vico Byron e via Cappuccini, così da convogliare i flussi nei punti presidiati.

Il servizio di controllo è affidato alla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.C.Ar.L., che si è aggiudicata l'appalto tramite piattaforma MEPA, per un costo complessivo di circa 40 mila euro, finanziato in parte con i proventi dell'imposta di soggiorno 2026.

Gli operatori monitorano in tempo reale ingressi e uscite: una volta raggiunto il limite di 450 presenze, gli accessi vengono temporaneamente sospesi fino a quando alcune persone lasciano la spiaggia.

"Abbiamo cinque accessi alla Baia, ma ne utilizziamo tre controllati. La società incaricata tiene costantemente il conto di chi entra e di chi esce. Quando si raggiunge il limite massimo viene dato lo stop agli ingressi e, appena qualcuno lascia la spiaggia, gli accessi riprendono", ha spiegato Solinas. Chi esce temporaneamente dalla Baia, ad esempio per un caffè o un pranzo, potrà comunque rientrare recuperando i propri effetti personali.

Nessuna prenotazione

Anche quest'anno non è previsto alcun sistema di prenotazione. "Non abbiamo introdotto prenotazioni né ticket. Un sistema di prenotazione era stato ipotizzato solo nell'eventualità dell'introduzione di un biglietto di ingresso, ma al momento non è previsto", ha precisato il sindaco.

I momenti più delicati saranno quelli dei fine settimana, quando l'afflusso turistico aumenta sensibilmente. "Oggi, essendo un giorno infrasettimanale, la situazione è facilmente gestibile. Nei weekend ci aspettiamo una maggiore presenza, ma confidiamo che, come negli anni scorsi, il sistema riesca a funzionare correttamente."

Un progetto per il conteggio digitale

Tra le novità allo studio c'è anche un sistema tecnologico che potrebbe automatizzare il monitoraggio delle presenze. "Stiamo sviluppando un progetto che, attraverso una telecamera installata presso il convento dell'Annunziata, consentirà di stimare in tempo reale il numero di persone presenti in spiaggia."

Una misura nata durante il Covid e confermata negli anni

Il contingentamento della Baia del Silenzio nasce durante l'emergenza sanitaria del Covid-19, ma il Comune ha deciso di mantenerlo anche dopo la fine della pandemia. "Terminato il periodo Covid, nel 2023 la nostra amministrazione ha scelto di confermare questa misura perché consente di tutelare la Baia e di garantire una permanenza più piacevole a residenti e turisti."

Secondo Solinas, il numero massimo di 450 persone rappresenta il giusto equilibrio tra fruizione e tutela dell'arenile. "È un numero calcolato sulla reale capienza della spiaggia, considerando anche la presenza delle imbarcazioni del circolo pescatori e degli ombrelloni. È corretto mantenere questo limite."

Sicurezza e tutela del territorio

Il sindaco ha inoltre ricordato che la scelta del contingentamento non nasce soltanto da esigenze ambientali, ma anche di sicurezza. "Nel 2024 la Prefettura aveva convocato una riunione dedicata proprio alla gestione della Baia del Silenzio e tutte le forze dell'ordine si erano espresse favorevolmente sulla necessità di mantenere questa misura."

Pur riconoscendo che nei momenti di maggiore affluenza qualcuno possa dover attendere prima di entrare, Solinas invita alla pazienza, ricordando che Sestri Levante offre anche altre opportunità balneari. "Se la Baia è piena, basta attendere qualche minuto oppure scegliere temporaneamente la Baia delle Favole, che dista poche centinaia di metri e offre anch'essa scorci paesaggistici di grande bellezza. Sestri Levante ha tanto spazio per accogliere i turisti, ma la Baia del Silenzio è un luogo che necessita di una particolare cura."

Servizi confermati

Restano confermati, anche per l'estate 2026, tutti i servizi gratuiti per i bagnanti: il servizio di salvataggio affidato a Onda Blu Srl, le docce, i servizi igienici e l'infopoint gestito dall'ATS Outdoor Paradise. Con l'avvio ufficiale del contingentamento prende quindi il via anche quest'anno la gestione controllata della Baia del Silenzio, con l'obiettivo di conciliare tutela ambientale, sicurezza e qualità dell'esperienza turistica in uno dei luoghi simbolo della Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.