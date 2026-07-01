GdF, estate 2026, rafforzati i controlli a Genova e provincia: più pattuglie in città, vigilanza intensificata anche in mare

E' stato varato il nuovo Piano interforze di controlli straordinari del territorio. In tale contesto, la Guardia di Finanza, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno e delle linee operative del Comando Generale della Guardia di Finanza, ha predisposto per la stagione estiva 2026 un piano di rafforzamento della presenza sul territorio della città metropolitana di Genova delle proprie componenti terrestre e aeronavale.

A terra il Comando Provinciale di Genova delle Fiamme Gialle opererà, in concorso con le altre Forze di polizia presenti sul territorio, attraverso un dispositivo interforze. Un sistema d’azione coordinato che, seppur già presente specie nelle zone del centro storico cittadino connotate da maggior degrado e nella Darsena, nel corso della stagione estiva godrà di un rafforzamento in ragione dell’afflusso di turisti nel capoluogo ligure e nella sua provincia, al fine di scongiurare fenomeni di criminalità diffusa connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla commissione dei reati predatori e il verificarsi di episodi di violenza urbana correlati al fenomeno della “movida”, specie all’uscita dei locali notturni.

Un dispiego importante, dunque, di uomini e mezzi, quello del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, finalizzato a garantire un’adeguata azione di prevenzione, contrasto e repressione di ogni forma di criminalità. Quanto al presidio del mare, il Reparto Operativo Aeronavale di Genova (ROAN) interverrà attraverso il rischieramento di unità navali nelle principali località turistiche costiere per i mesi di luglio e agosto. In tale direzione, il ROAN, nell’espletare il ruolo di unica forza di polizia del mare, al fine di promuovere una maggiore sicurezza assicurerà, fino alla fine dell’estate, un potenziamento della vigilanza marittima nelle principali località del Golfo del Tigullio quali, Chiavari - Lavagna - Portofino - Rapallo - Riva Trigoso - Santa Margherita Ligure - Sestri Levante - Zoagli, località ad alta vocazione turistica.

Un controllo del “territorio marittimo” che sarà reso ancor più capillare attraverso l’impiego anche di 2 elicotteri MH-169 della Sezione Aerea di Genova, che perlustreranno le coste con dedicate ricognizioni. Tale potenziamento dei servizi, via terra e via mare, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza durante i mesi estivi, al fine di accrescere il senso di "sicurezza percepita" dei cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria