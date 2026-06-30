Torriglia, inaugurato un avvenieristico polo per l'infanzia

"Regione Liguria crede nello sviluppo dell'entroterra perché servizi di qualità generano nuove opportunità, crescita e una migliore qualità della vita. Una scuola come questa vuol dire sostenere le famiglie, favorire chi lavora e rendere il territorio più attrattivo. Lo dimostra Torriglia, dove alcune famiglie hanno scelto di trasferirsi proprio grazie a questo polo formativo". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci che questa mattina a Torriglia, insieme al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al sindaco Maurizio Beltrami e al sindaco metropolitano Silvia Salis, ha inaugurato il nuovo Polo dell'Infanzia, realizzato grazie a un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro tra fondi Pnrr e comunali.

"Regione continua a fare la propria parte - ha proseguito il presidente Bucci - sostenendo amministrazioni, cittadini e imprese con bandi e strumenti dedicati allo sviluppo delle aree interne. I risultati sono già visibili, con nuove attività che stanno nascendo sul territorio. Questo intervento, reso possibile dai fondi del Pnrr e dalla collaborazione tra Istituzioni, è la dimostrazione di come lavorare insieme produca risultati concreti, e duraturi, per le comunità".

"Il nuovo Polo dell'Infanzia di Torriglia rappresenta un investimento sul futuro della Val Trebbia e dell'entroterra ligure – ha affermato il vicepresidente con delega alla Scuola Simona Ferro - Questa struttura, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, non è solo una scuola moderna, sicura e all'avanguardia, è un presidio fondamentale per le famiglie e un segnale concreto contro lo spopolamento delle nostre vallate. Investire nell'educazione significa creare le condizioni perché sempre più giovani famiglie scelgano di vivere e costruire il proprio futuro nei nostri territori, andando incontro anche all’esigenza di tante mamme di conciliare la vita familiare con lo studio o con il lavoro".

Per l’assessore regionale allo sviluppo Economico Alessio Piana questa struttura rappresenta “un servizio essenziale per le famiglie della Val Trebbia, finanziato dal Governo con fondi PNRR, che testimonia come le politiche nazionali, insieme a quanto stiamo facendo a livello regionale per le imprese, possano avvicinare la vita e il lavoro nelle nostre aree interne. Ringraziamo il ministro Valditara per l’attenzione alle nostre valli e l’amministrazione comunale per aver saputo cogliere questa importante opportunità”.

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