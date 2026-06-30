Imperia celebra i 40 anni delle Vele d’Epoca, Scajola: "Evento che ha avuto una crescita esponenziale"

Le Vele d'Epoca di Imperia compiono quarant'anni e nel 2026 si presenteranno con un format rinnovato che renderà la città uno dei principali punti di riferimento della vela internazionale. L'evento, presentato nella sala consiliare del Comune, si svolgerà dal 28 agosto al 6 settembre e assumerà la nuova denominazione di Imperia Sailing Week 2026.

La novità più significativa dell'edizione del quarantennale è rappresentata dall'abbinamento tra il tradizionale raduno delle imbarcazioni storiche e il Campionato Mondiale della Classe 12 Metri Stazza Internazionale, le celebri barche che hanno segnato la storia dell'America's Cup dal 1958 al 1987. Un appuntamento di grande prestigio che anticipa di un anno la Coppa America prevista a Napoli e consolida il ruolo di Imperia nel panorama della vela mondiale.

L'organizzazione è affidata al Comune di Imperia e ad Assonautica Imperia, con la collaborazione dello Yacht Club Imperia e dello Yacht Club Sanremo. Il calendario prevede le regate dedicate ai 12 Metri dal 28 agosto al 1° settembre, mentre dal 2 al 6 settembre sarà protagonista il tradizionale raduno delle Vele d'Epoca.

Tra le imbarcazioni attese figurano autentici gioielli della nautica. È già confermata la presenza di Kookaburra II, campione del mondo 2024 e oggi appartenente a Patrizio Bertelli, presidente di Prada e del team Luna Rossa. Saranno inoltre presenti Aria, 8 Metri Stazza Internazionale costruito nel 1935, Nin, realizzato nel 1913 e considerato il più anziano della flotta, il maestoso Cambria, lungo 40 metri, e lo storico Manitou, che farà ritorno a Imperia.

Per celebrare il quarantennale tornerà anche la Goletta Palinuro, storica nave scuola della Marina Militare Italiana già presente alla prima edizione della manifestazione nel 1986. L'imbarcazione resterà ormeggiata accanto alle vele storiche, a testimonianza del rapporto consolidato tra la Marina Militare e l'evento imperiese.

A ricoprire il ruolo di padrino della manifestazione sarà Mauro Pelaschier, protagonista della prima sfida italiana all'America's Cup al timone di Azzurra e figura simbolo della vela nazionale. Alla presentazione era presente anche l'assessore Marcella Roggero.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco Claudio Scajola ha ripercorso la storia della manifestazione, ricordando come tutto ebbe inizio nel 1986 con grande entusiasmo ma con risorse limitate e un porto ancora lontano dall'aspetto attuale. Successivamente il sostegno di Panerai ha contribuito alla crescita dell'evento, mentre la conclusione della sponsorizzazione ha rappresentato una sfida che il Comune ha deciso di affrontare trasformando le Vele d'Epoca in un appuntamento annuale. Una scelta che, secondo il sindaco, ha permesso alla manifestazione di consolidarsi e crescere ulteriormente.

Scajola ha inoltre evidenziato come oggi la banchina possa contare su strutture moderne, tra cui il Museo Navale, il Planetario, l'area Expo e spazi dedicati agli equipaggi, contribuendo ad accrescere il valore della manifestazione. Un ulteriore riconoscimento è arrivato dal Ministero del Turismo, con un accordo triennale che garantisce finanziamenti e inserisce ufficialmente l'evento tra i grandi appuntamenti del calendario internazionale italiano.

Il sindaco ha sottolineato anche il ritorno della Goletta Palinuro, che rimarrà ormeggiata per un'intera settimana, e la presenza delle imbarcazioni della Classe 12 Metri, protagoniste di alcune delle pagine più importanti della storia della Coppa America. Per oltre una settimana Imperia ospiterà eventi velici di livello internazionale, arricchiti dalla partecipazione di Mauro Pelaschier, testimone diretto della storica avventura di Azzurra.

Anche il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore, ha rimarcato l'importanza della novità rappresentata dal Campionato Mondiale dei 12 Metri Stazza Internazionale, una classe nata nel 1907 e protagonista dell'America's Cup per quasi trent'anni. La presenza di imbarcazioni iconiche come Kookaburra II e l'elevato numero di richieste di partecipazione al raduno delle vele storiche confermano, secondo Parlatore, il crescente prestigio della manifestazione, destinata a trasformare Imperia nella capitale mondiale della vela per dieci giorni.

Grande entusiasmo anche da parte di Mauro Pelaschier, che ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento nell'organizzazione dell'evento. L'ex timoniere di Azzurra ha spiegato di voler condividere la propria esperienza sia sulla Coppa America sia sul mondo delle imbarcazioni storiche, ricordando le proprie origini in una famiglia di maestri d'ascia. Il suo obiettivo sarà soprattutto quello di trasmettere alle nuove generazioni la passione per il mare, evidenziandone il valore non solo sportivo, ma anche culturale ed economico.

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