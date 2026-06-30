Indagine sugli "Ultras Italia": perquisizione anche a Genova, sette indagati in tutta Italia

C'è anche Genova tra le città coinvolte nell'operazione della Polizia di Stato contro alcuni appartenenti al gruppo "Ultras Italia", il cartello di tifosi della Nazionale finito al centro di un'indagine della Procura di Bergamo.

Nella mattinata di oggi gli agenti hanno eseguito sette perquisizioni nei confronti di altrettanti ultras indagati. Oltre a Genova, le attività hanno interessato anche Roma, Vicenza, Fermo, Rimini e Pesaro, con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Bergamo, il gruppo "Ultras Italia" sarebbe caratterizzato da un'impostazione ideologica di estrema destra. L'inchiesta è nata dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord, disputata il 26 marzo scorso e valida per le qualificazioni ai Mondiali, in seguito a segnalazioni relative a presunti comportamenti intimidatori e prevaricatori nei confronti di altri spettatori presenti allo stadio.

Le perquisizioni rappresentano uno sviluppo delle indagini coordinate dalla Procura di Bergamo, che punta a ricostruire ruoli e responsabilità dei componenti del gruppo. Al momento gli accertamenti sono ancora in corso.

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