Portofino, addio a Lilly Repetto del Bar Morena, la commozione di Pier Silvio Berlusconi: "Persona davvero speciale"

La scomparsa di Liliana "Lilly" Repetto, storica anima del Bar Morena di Portofino, ha suscitato profonda commozione nella comunità e tra le tante persone che negli anni hanno conosciuto e frequentato il celebre locale affacciato sulla Piazzetta. Tra i messaggi più sentiti c'è quello di Pier Silvio Berlusconi, pubblicato dal Secolo XIX, che ha voluto ricordare pubblicamente il legame speciale che univa la sua famiglia a Lilly e al marito Ugo Repetto.

Quello tra l'amministratore delegato di Mediaset e i gestori del Bar Morena non era un semplice rapporto tra cliente e commercianti, ma un'amicizia costruita nel tempo. Un legame nato molti anni fa, quando Pier Silvio Berlusconi, ancora ragazzo, trascorreva le estati a Portofino fermandosi in Piazzetta per un gelato. Negli anni quell'affetto non si è mai interrotto e si è anzi rafforzato dopo la scelta di trasferirsi stabilmente nel borgo con la moglie Silvia Toffanin e i figli Lorenzo e Sofia, facendo di Portofino la propria casa.

Da circa un anno la famiglia Berlusconi vive nella villa di San Sebastiano e Pier Silvio è diventato una presenza abituale in paese. Nei mesi estivi il Bar Morena è rimasto uno dei suoi punti di riferimento quotidiani, tanto da aver scelto proprio il locale per festeggiare, poche settimane fa, il suo 57° compleanno insieme a familiari e amici.

Nel messaggio indirizzato a Ugo Repetto e pubblicato dal Secolo XIX, Berlusconi ha espresso il dolore suo e della famiglia per la perdita di Lilly. "Io, Silvia e tutta la mia famiglia ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della dolce Liliana."

Parole che proseguono con un ricordo personale della coppia, definita un esempio di autenticità e umanità. "Tengo anche a dirti quanto per noi tu e Liliana siate delle persone davvero speciali. La vostra purezza d'animo, schiettezza di sentimento e capacità di stringere rapporti basati sulla stima e sull'affetto sincero rappresentano oggi, più che mai, un grandissimo valore."

Nel suo messaggio, l'amministratore delegato di Mediaset ha voluto sottolineare come il vero patrimonio di Portofino non sia soltanto la sua bellezza, ma soprattutto le persone che ne custodiscono l'identità. "Solo chi trova il tempo e la strada giusta con il proprio cuore può capire quanto valgano persone come te e come i portofinesi autentici", scrive Berlusconi, definendo i rapporti umani costruiti nel borgo "rapporti d'altri tempi, che nella vita fanno la differenza".

La lettera si conclude con un impegno personale nei confronti di Ugo Repetto e con un ringraziamento che abbraccia idealmente tutta la comunità: "Caro Ugo, conta sempre su di me. Ti abbracciamo forte. Grazie sempre, Ugo. Grazie sempre, Portofino."

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