Rapallo, gli animalisti diffidano il Comune: "Stop ai fuochi d'artificio, bisogna salvare gli aironi"

Stop ai fuochi d'artificio a Rapallo per la festa patronale in programma dall'1 al 3 luglio "per proteggere la colonia nidificante di airone cenerino". A chiederlo, tramite una diffida e messa in mora spedita alla sindaca Elisabetta Ricci, sono stati il comitato Torrente San Francesco per la tutela della fauna selvatica e la Task force animalista.

Secondo le due associazioni, infatti, "nell'area interessata dagli spettacoli (lungomare, Castello, piazza Martiri della Liberazione) è presente una colonia nidificante della specie protetta che è più vulnerabile nel periodo della nidificazione". Per questo, gli animalisti oltre alla sospensione degli spettacoli pirotecnici chiedono anche un parere tecnico-scientifico indipendente sugli effetti degli spettacoli sulla fauna selvatica. E, ancora di sostituirli con forme di intrattenimento a basso impatto ambientale, come uno spettacolo di droni per esempio.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza "ci riserviamo di adire le autorità giudiziarie - sottolineano le associazioni - e di segnalare la situazione agli organi di vigilanza e controllo, oltre a richiedere l'accesso agli atti amministrativi relativi agli spettacoli"

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