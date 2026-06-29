Rapallo, gli animalisti diffidano il Comune: "Stop ai fuochi d'artificio, bisogna salvare gli aironi"
di R.S.
52 sec
'Comitato Torrente San Francesco per la tutela della fauna selvatica' e 'Task force animalista': "A rischio la colonia nidificante di airone cenerino"
Stop ai fuochi d'artificio a Rapallo per la festa patronale in programma dall'1 al 3 luglio "per proteggere la colonia nidificante di airone cenerino". A chiederlo, tramite una diffida e messa in mora spedita alla sindaca Elisabetta Ricci, sono stati il comitato Torrente San Francesco per la tutela della fauna selvatica e la Task force animalista.
Secondo le due associazioni, infatti, "nell'area interessata dagli spettacoli (lungomare, Castello, piazza Martiri della Liberazione) è presente una colonia nidificante della specie protetta che è più vulnerabile nel periodo della nidificazione". Per questo, gli animalisti oltre alla sospensione degli spettacoli pirotecnici chiedono anche un parere tecnico-scientifico indipendente sugli effetti degli spettacoli sulla fauna selvatica. E, ancora di sostituirli con forme di intrattenimento a basso impatto ambientale, come uno spettacolo di droni per esempio.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza "ci riserviamo di adire le autorità giudiziarie - sottolineano le associazioni - e di segnalare la situazione agli organi di vigilanza e controllo, oltre a richiedere l'accesso agli atti amministrativi relativi agli spettacoli"
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Recco, Bucci a Punta Sant'Anna: "Nuova piscina investimento sull'identità della città"
29/06/2026
di Redazione
Lorenzo Finn, dalla doppietta iridata alla maglia rosa Giro Next Gen: il racconto della mamma Chiara
28/06/2026
di Stefano Rissetto
Ex Ilva, nuovo infortunio riaccende l'allarme sicurezza, Bellapianta (Rsu USb) a Telenord: "Intervenire subito"
28/06/2026
di Stefano Rissetto
"Seconda Chance", il lavoro come strumento di rinascita: il progetto che favorisce il reinserimento sociale
28/06/2026
di Stefano Rissetto