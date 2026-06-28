Genova, commemorazione Assoarma all’Arco della Vittoria: “Onorati i Caduti di tutte le guerre"

i è svolta domenica 28 giugno 2026, nella Cripta del Monumento ai Caduti dell’Arco della Vittoria in piazza della Vittoria, la tradizionale Santa Messa di suffragio promossa da Assoarma e dedicata ai Caduti di tutte le guerre, alla presenza delle associazioni d’arma e aggregate del territorio.

La celebrazione, officiata dal Cappellano Capo Militare don Fabio Pagnin, ha rappresentato un momento di raccoglimento e memoria nel segno del sacrificio e dei valori di servizio alla Patria. Nonostante il caldo intenso, anche l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) ha preso parte all’iniziativa, con la presenza del consigliere nazionale Roberto Martinelli e dell’alfiere della sezione di Genova Armando Porzio, che hanno reso omaggio ai Caduti con il labaro associativo.

La Cripta dell’Arco della Vittoria, inaugurata nel 1931, custodisce i nomi di 4.675 genovesi caduti nella Prima Guerra Mondiale ed è arricchita da importanti opere artistiche, tra cui il Crocifisso di Edoardo De Albertis e il San Giorgio con le Vittorie di Giovanni Prini, elementi che ne fanno uno dei principali luoghi della memoria cittadina.

La partecipazione dell’ANPPE (foto gentilmente concessa da Roberto Martinelli) ha voluto testimoniare la vicinanza dell’associazione alle iniziative dedicate al ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il Paese, condividendo con Assoarma e le altre realtà presenti l’impegno a preservare la memoria storica e i valori fondanti delle istituzioni.

«Partecipare a queste celebrazioni – ha dichiarato il consigliere nazionale ANPPE Roberto Martinelli – significa rinnovare il dovere della memoria e rendere omaggio a donne e uomini che hanno servito l’Italia fino all’estremo sacrificio. La loro testimonianza continua a rappresentare un esempio di dedizione, responsabilità e amore per la Patria».

L’ANPPE ha infine ringraziato la Presidenza del Consiglio Periferico Assoarma della Città Metropolitana di Genova e il presidente comm. Bers. Lorenzo Campani per l’organizzazione della cerimonia, che rinnova ogni anno il legame tra associazioni d’arma, istituzioni e memoria dei Caduti.

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